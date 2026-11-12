Biến tàu viễn dương huyền thoại thành rạn san hô lớn nhất thế giới

Tàu SS United States neo đậu tại cảng ở Mobile, bang Alabama, trước khi bị đánh chìm. Ảnh: npr.org

Dự án trị giá 13,5 triệu USD được chính quyền hạt Okaloosa lên kế hoạch từ lâu nhằm thu hút thợ lặn và người đam mê câu cá đến khu vực, đồng thời tạo môi trường sống cho các loài cá ngừ, cá buồm và cá kiếm. Dự án cũng giúp con tàu từng được xem là kỳ quan công nghệ trong chuyến hải trình đầu tiên năm 1952 tránh bị tháo dỡ làm phế liệu.

Quá trình đánh chìm con tàu kéo dài từ chiều đến tối cùng ngày, lâu hơn dự kiến ban đầu là trong vòng 1 giờ sau khi bơm nước vào thân tàu. Nhiều thuyền nhỏ tập trung xung quanh để theo dõi sự kiện, được phát trực tiếp trên mạng.

Tàu sẽ nằm dưới đáy biển, cách thành phố Destin khoảng 40 km về phía Tây Nam, giữa Panama City và Pensacola, ở độ sâu khoảng 55 mét. Boong trên cùng của tàu cách mặt nước khoảng 18 mét, tạo điều kiện cho hoạt động khám phá của thợ lặn có đủ trình độ và trang bị phù hợp.

Theo ông Nick Tomecek, người phát ngôn hạt Okaloosa, các quy định liên bang về bảo vệ môi trường và sử dụng chất nổ không cho phép chính quyền địa phương cùng nhà thầu Coleen Marine dùng chất nổ để đánh chìm tàu. Do lo ngại thời tiết xấu, kế hoạch được đẩy sớm hơn một ngày. Các kỹ sư đã tháo dỡ các bể làm mát lò hơi để nước biển có thể tràn vào thân tàu khi mở van, đồng thời khoét các lỗ rộng 3mx3m trên các boong và tháo bỏ hơn 400 cửa sổ tròn. Hai ống khói cao 20 mét cũng được tháo dỡ từ trước để làm điểm nhấn cho một bảo tàng mới vinh danh con tàu.

Được hơn 3.000 công nhân chế tạo tại bang Virginia trong hai năm 1950-1951, SS United States dài 302 mét, hơn tàu Titanic 33 mét. Trong chuyến hải trình đầu tiên năm 1952, chở khoảng 1.700 hành khách, tàu lập kỷ lục thế giới với tốc độ trung bình gần 66 km/h, vượt kỷ lục năm 1938 của tàu RMS Queen Mary (Anh) tới 7,2 km/h, dù hành trình kết thúc trong điều kiện bão mạnh với sức gió lên tới 111 km/h.

Trong lịch sử hoạt động, SS United States đã vượt Đại Tây Dương hơn 800 lần, phục vụ nhiều nhân vật nổi tiếng như Vua Edward VIII của Anh, các Tổng thống Mỹ Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, cựu Tổng thống Bill Clinton khi còn là sinh viên và các ngôi sao Hollywood Grace Kelly, Elizabeth Taylor.

Sau khi ngừng hoạt động năm 1969, các nỗ lực tái sử dụng con tàu của một ông trùm khách sạn và hãng du thuyền Norwegian Cruise Lines đều không thành công. Từ năm 1996 đến gần đây, tàu neo đậu tại một bến cảng ở Philadelphia.

Khu vực nơi SS United States được đánh chìm hiện có hơn 500 rạn san hô nhân tạo. Trước đó, rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới được hình thành từ việc đánh chìm tàu sân bay USS Oriskany (dài 278 mét) ngoài khơi Pensacola năm 2006.