Biến tấu áo len kẻ preppy đến công sở: Vừa trẻ trung vừa sang xịn cho ngày đi làm năng động

Áo len kẻ preppy mang tinh thần học đường phương Tây, nổi bật với họa tiết kẻ ngang, phom dáng gọn gàng và bảng màu cổ điển. Kiểu áo này tạo cảm giác trẻ trung, chỉn chu nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, phù hợp với nhiều cách phối đồ công sở.

Áo len kẻ preppy phối theo 3 cách dưới đây, nàng công sở tự tin mặc đẹp suốt tuần.

Trang phục đi làm không nhất thiết chỉ xoay quanh những gam màu trầm hay kiểu dáng quen thuộc. Với áo len kẻ preppy, chị em có thể làm mới phong cách hằng ngày bằng những cách kết hợp linh hoạt cùng quần âu, chân váy hay blazer. Hãy cùng tham khảo những công thức phối đồ với áo len kẻ preppy để làm mới phong cách công sở mùa thu, vừa thanh lịch, chỉn chu vừa trẻ trung và giàu sức hút:

1. Phối cùng quần âu cạp cao ống suông

Áo len kẻ (đặc biệt là các đường kẻ rugby bản to hoặc sọc ngang cổ điển) vốn mang tinh thần thể thao và phóng khoáng. Để "tiết chế" bớt độ ngẫu hứng khi bước vào môi trường văn phòng, sự kết hợp cùng một chiếc quần âu cạp cao ống suông trơn màu (xám, đen, be hoặc xám ghi) chính là bản phối chuẩn mực nhất.

Thiết kế cạp cao của quần âu khi kết hợp cùng áo len kẻ sọc tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa phong cách hiện đại và nét cổ điển. Bố cục này giúp làm dịu đi sự nổi bật của các đường kẻ, mang lại vẻ ngoài vừa chỉn chu, vừa tạo cảm giác phóng khoáng, tự tin cho phái đẹp trong mọi cuộc gặp gỡ đối tác.

Nàng nên chọn dáng áo len có độ ôm vừa vặn hoặc sơ vin vạt trước. Đi kèm một chiếc thắt lưng da mảnh màu nâu tây/đen và đôi giày loafer da trơn. Cách phối này vừa giữ trọn tỷ lệ cơ thể 1/3 giúp "hack" chiều cao, vừa đem lại vẻ ngoài chuẩn mực "tổng tài" mà vẫn cực kỳ trẻ trung.

Những đường kẻ ngang tạo điểm nhấn cho bộ trang phục công sở vốn quen thuộc với quần âu. Nàng có thể chọn áo len sơ vin cùng quần cạp cao để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối.

2. Sóng đôi cùng chân váy suông/chân váy xếp ly

Nếu muốn F5 diện mạo theo phong cách điệu đà, dịu dàng hơn, hãy thử kết hợp áo len kẻ preppy cùng chân váy xếp ly midi hoặc chân váy chữ A dáng suông. Cảm hứng trang phục học đường cổ điển của áo len kẻ sọc khi cộng hưởng với nét thướt tha của chân váy sẽ tạo nên một tổng thể "hack tuổi" cực đỉnh mà không lo bị quá xì-tin.

Sự kết hợp này xua tan vẻ đơn điệu thường ngày của thời trang công sở, mang đến diện mạo ngọt ngào và bay bổng. Những đường xếp ly nhẹ nhàng theo từng bước chuyển động sẽ chuyển hóa nét khỏe khoắn của họa tiết kẻ sọc thành điểm nhấn thanh lịch, kiêu kỳ.

Hãy ưu tiên chọn chân váy đơn sắc có tông màu trùng với một trong các dải màu kẻ trên áo len (như trắng kem, navy hoặc nâu caramel). Hoàn thiện set đồ bằng đôi boots cổ thấp hoặc giày cao gót mũi nhọn màu nude để bước đi thêm phần kiêu kỳ, thanh thoát.

Áo len kẻ preppy kết hợp chân váy suông mang đến nét hiện đại, trong khi chân váy xếp ly gợi tinh thần nữ sinh cổ điển. Để tổng thể hài hòa, chị em nên ưu tiên thiết kế đơn sắc, chú trọng độ dài chân váy và lựa chọn giày phù hợp với môi trường công sở.

3. Layer cùng áo sơ mi cổ Đức bên trong

Vào những ngày thời tiết se lạnh hoặc có cuộc họp quan trọng, quy tắc phối layer (nhiều lớp) chưa bao giờ lỗi mốt. Hãy mặc một chiếc áo sơ mi cổ Đức màu trắng hoặc xanh pastel bên trong, để lộ phần cổ áo và vạt áo chỉn chu ra ngoài chiếc áo len kẻ sọc preppy.

Chi tiết cổ áo sơ mi nhô ra khỏi viền cổ áo len tạo nên điểm nhấn sắc nét, nâng tầm tổng thể trang phục lên chuẩn mực smart-casual đầy trí thức. Đây chính là "bí thuật" giúp chị em duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu mà vẫn giữ nguyên tinh thần năng động của ngày giữa tuần.

Phối bản layer này cùng quần tây phom đứng hoặc khoác thêm chiếc blazer màu trung tính bên ngoài, chị em sẽ ngay lập tức sở hữu diện mạo thanh lịch, sang trọng và cuốn hút mọi ánh nhìn.

Lớp sơ mi trắng thấp thoáng dưới cổ áo len gợi tinh thần học đường đặc trưng của phong cách preppy. Cách phối này phù hợp với những ngày cần làm mới diện mạo mà không phải sắm thêm nhiều món đồ.

Quy tắc "vàng" khi diện áo len kẻ sọc Preppy chốn văn phòng:

- Tiết chế họa tiết đi kèm: Áo len kẻ vốn đã là tâm điểm thị giác của cả set đồ, vì vậy hãy ưu tiên phối cùng quần, váy và áo khoác trơn màu để tránh cảm giác rối mắt.

- Ưu tiên chất liệu len đanh mịn: Nên chọn len dệt kim, len wool mỏng nhẹ phom đứng dáng thay vì len quá xù hay quá rủ để giữ được độ chỉn chu nơi công sở.

- Đồng bộ phụ kiện da: Giày loafer, boots da bóng hoặc túi xách dáng hộp mang chất liệu da cổ điển sẽ là "mảnh ghép" hoàn hảo nâng tầm khí chất Preppy thời thượng.