Bắt đầu làm báo từ những năm 1980, khi báo chí vẫn chủ yếu được sản xuất trên giấy và Internet chưa phổ biến, ông Joseph Harker đã chứng kiến nhiều lần chuyển đổi của ngành. Hiện ông là biên tập viên cấp cao phụ trách đa dạng và phát triển tại The Guardian, đồng thời là người đồng sáng lập chương trình Legacies of Enslavement của tờ báo.

Cơ hội không chỉ dành cho nhà báo trẻ

Theo ông Harker, phần lớn chương trình đào tạo báo chí hiện nay tập trung vào những người mới vào nghề, trong khi các nhà báo đã có kinh nghiệm cũng cần được tạo điều kiện phát triển.

Nhóm của ông đang xây dựng chương trình học bổng kéo dài hai năm dành cho nhà báo ở giai đoạn giữa sự nghiệp. Người tham gia sẽ có cơ hội làm việc tại The Guardian, được đào tạo bởi các nhà quản lý cấp cao và hợp tác với một tổ chức học thuật để xây dựng sản phẩm chuyên môn có giá trị cho sự nghiệp.

Các vị trí dự kiến trải rộng từ biên tập, sản xuất, phóng viên đến video. Mục tiêu là giúp người tham gia không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn có một sản phẩm cụ thể để mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau chương trình.

The Guardian cũng triển khai Chương trình Nhà báo Kỹ thuật số với 40 vị trí. Chương trình hướng đến cả những người có sẵn kỹ năng công nghệ lẫn nhà báo truyền thống muốn làm quen với các hình thức báo chí mới.

Video và mạng xã hội trở thành kỹ năng cần thiết

Ông Harker nhận định phần lớn công việc báo chí hiện nay đều có yếu tố video hoặc mạng xã hội. Độc giả trẻ ngày càng tiếp cận tin tức qua các nền tảng như Facebook và TikTok, đồng thời có xu hướng muốn nghe thông tin từ những con người thật thay vì chỉ đọc văn bản.

Điều này khiến podcast, video và các định dạng ngắn dễ chia sẻ ngày càng có vai trò lớn. Nhà báo vì thế cần tự tin hơn khi xuất hiện trước máy quay, trình bày thông tin và giao tiếp trực tiếp với khán giả.

Nhà báo cần thành thạo video, podcast và các định dạng ngắn để tiếp cận độc giả trẻ. Ảnh: Unsplash

Theo ông Harker, việc rèn luyện những kỹ năng này không nhất thiết phải bắt đầu từ một tòa soạn lớn. Nhà báo có thể tận dụng điện thoại và tài khoản mạng xã hội cá nhân để thử nghiệm cách làm video, tìm hiểu phản ứng của người xem và cải thiện khả năng thể hiện.

Tại The Guardian, nhân viên cũng được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để tự tin hơn khi xuất hiện trong video hoặc podcast.

Dù vậy, ông Harker nhấn mạnh kỹ năng mới không thể thay thế nền tảng nghiệp vụ. Việc tìm kiếm sự thật, kiểm chứng thông tin và cung cấp nội dung đáng tin cậy vẫn là cốt lõi của báo chí. Nhà báo giàu kinh nghiệm hoàn toàn có thể tận dụng vốn hiểu biết và chiều sâu chuyên môn để thích nghi với những định dạng mới.

Ông cho rằng không ai quá lớn tuổi để học thêm kỹ năng, đặc biệt trong một ngành liên tục thay đổi.

Ông Harker đánh giá AI có thể hữu ích trong quá trình thu thập, phân tích thông tin và tổng hợp tài liệu trước khi viết bài. Công nghệ này cũng có thể hỗ trợ các tòa soạn nhỏ hoặc địa phương xử lý một số công việc biên tập trong điều kiện ngân sách hạn chế.

Dù vậy, ông cho rằng nội dung báo chí vẫn cần được tạo ra bởi con người, những người có khả năng thấu hiểu xã hội, nắm bắt bối cảnh và kết nối với độc giả.

"AI không thể thay thế những cây bút thực thụ hay những video chân thực", ông Harker nhấn mạnh.

Ông cũng dự đoán trong môi trường ngày càng nhiều thông tin giả và nội dung do máy móc tạo ra, độc giả sẽ càng coi trọng những thương hiệu báo chí có uy tín, nơi thông tin được phóng viên kiểm chứng, biên tập và rà soát pháp lý.

Tò mò và dám khác biệt để tiến xa hơn

Khi được hỏi phẩm chất nào quan trọng nhất đối với nhà báo trong giai đoạn hiện nay, ông Harker nhắc đến sự cởi mở và tinh thần ham học hỏi. Theo ông, không ai có thể biết chính xác AI sẽ thay đổi ngành báo chí như thế nào trong 10 năm tới. Vì vậy, khả năng thích nghi và sẵn sàng tiếp nhận điều mới sẽ tạo nên khác biệt.

Với những người đang tìm việc, ông cho rằng kỹ năng trình bày ý tưởng thường bị xem nhẹ trong đào tạo báo chí. Nhà báo trẻ nên chủ động đề xuất những đề tài thuộc lĩnh vực mình am hiểu, đồng thời trình bày rõ giá trị của câu chuyện để biên tập viên có cơ sở tin tưởng và giao việc.

Với những người đã có vị trí trong tòa soạn, lời khuyên của ông Harker là đừng tự giới hạn bản thân trong một lĩnh vực. Những sở thích và mối quan tâm khác nhau có thể mở ra hướng đề tài mới, giúp mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo thêm cơ hội phát triển.

Thông điệp ông Harker gửi đến các nhà báo là hãy mạnh dạn thể hiện bản sắc và giá trị riêng, thay vì cố gắng trở thành một người khác. "Nếu bạn có thể tạo ra sự khác biệt, hãy tự hào về điều đó. Hãy mạnh dạn thể hiện bản thân. Đừng cố gắng giả vờ là người khác", ông nói.