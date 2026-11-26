Theo kết quả hiển thị trên hệ thống đấu giá biển số xe của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, biển số VIP 99A-999.99 của tỉnh Bắc Ninh đã được đấu giá thành công trong khung giờ 15h-15h30 ngày 25/11/2026, với mức giá trúng 15,15 tỷ đồng.

Biển số VIP 99A-999.99 của Bắc Ninh lên sàn đấu giá lần 3, vừa được trả giá 15,15 tỷ đồng trong phiên đấu giá chiều 25/11.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 3 biển số này được đưa ra đấu giá. Trong 2 lần trước đó, biển số 99A-999.99 từng được trả giá cao hơn khá nhiều, nhưng người trúng đấu giá đều bỏ cọc, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính khiến tấm biển số đặc biệt này liên tục quay lại sàn đấu giá.

Cụ thể vào ngày 12/8/2025, biển số ngũ quý 9 của Bắc Ninh lần đầu được đưa lên sàn, thu hút mức trả giá lên đến 21,87 tỷ đồng. Đến tháng 11/2025, biển số này tiếp tục được đấu giá lần 2, với mức giá trúng tăng lên đến 27,89 tỷ đồng.

Đến nay, biển số lại một lần nữa xuất hiện ở sàn đấu giá, với mức giá chốt 15,15 tỷ đồng. Theo quy định, người trúng đấu giá biển số xe cần hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong 30 ngày kể từ khi được thông báo kết quả. Trong trường hợp người đấu giá không hoàn tất thanh toán, kết quả đấu giá sẽ bị hủy.

Đây là biển số thuộc nhóm ngũ quý 9, có dãy số cuối gồm năm chữ số 9 giống nhau. Đặc biệt, khi kết hợp với đầu số 99 của Bắc Ninh, toàn bộ biển số có tới bảy chữ số 9, tạo nên cấu trúc được giới chơi biển số đẹp đánh giá cao.

Theo quy định tại Nghị định 156/2024/NĐ-CP, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá biển số xe bằng giá khởi điểm. Đối với biển số ô tô thuộc dạng AAAAA (A lớn hơn 4) được đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai, mức giá khởi điểm là 500 triệu đồng. Như vậy, tiền đặt trước đối với biển số ngũ quý 9 này là 500 triệu đồng.

Người trúng đấu giá phải nộp số tiền còn lại sau khi trừ tiền đặt trước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng đấu giá của Bộ Công an. Với mức giá 15,15 tỷ đồng, số tiền còn phải thanh toán là 14,65 tỷ đồng, chưa bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Trường hợp không nộp đủ tiền trong thời hạn quy định, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy. Biển số được đưa ra đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe; người trúng không được hoàn trả tiền đặt trước và số tiền đã nộp theo quy định. Theo quy định hiện hành, người này còn không được tham gia đấu giá biển số xe trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người trúng đấu giá được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá để thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện.