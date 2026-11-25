Theo kết quả công bố trên trang của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA), biển số xe 99A-999.99 thuộc thành phố Bắc Ninh đã được chốt giá 15,15 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 3 biển số này được đưa ra đấu giá. Trong 2 lần trước đó, biển số 99A-999.99 từng được trả giá cao hơn khá nhiều, nhưng người trúng đấu giá đều bỏ cọc, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính khiến tấm biển số đặc biệt này liên tục quay lại sàn đấu giá.

Cụ thể vào ngày 12/8/2025, biển số ngũ quý 9 của Bắc Ninh lần đầu được đưa lên sàn, thu hút mức trả giá lên đến 21,87 tỷ đồng. Đến tháng 11/2025, biển số này tiếp tục được đấu giá lần 2, với mức giá trúng tăng lên đến 27,89 tỷ đồng.

Biển số 99A-999.99 đã trải qua 3 lần đấu giá. Ảnh: VPA.

Đến nay, biển số lại một lần nữa xuất hiện ở sàn đấu giá, với mức giá chốt 15,15 tỷ đồng. Theo quy định, người trúng đấu giá biển số xe cần hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong 30 ngày kể từ khi được thông báo kết quả. Trong trường hợp người đấu giá không hoàn tất thanh toán, kết quả đấu giá sẽ bị hủy.

Trước đó theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông vào đầu tháng 11, biển số ngũ quý 9 thuộc thành phố Hà Nội (30B-999.99) có giá trúng 6,185 tỷ đồng là biển số có mức giá trúng cao nhất tính từ đầu năm, đã hoàn tất thanh toán. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về 51L-999.99 với 4,825 tỷ đồng và 30C-999.99 với 4,505 tỷ đồng.

Từ năm 2023, hoạt động đấu giá biển số ôtô đã được thí điểm dựa trên Nghị quyết 73/2022 và Nghị định 39/2023, dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm tránh đầu cơ, tạo giá ảo.