Theo kết quả hiển thị trên hệ thống đấu giá biển số xe của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, biển số VIP 99A-999.99 của tỉnh Bắc Ninh đã được đấu giá thành công trong khung giờ 15h-15h30 ngày 25/11/2026, với mức giá trúng 15,15 tỷ đồng.

Đây là biển số thuộc nhóm ngũ quý 9, có dãy số cuối gồm năm chữ số 9 giống nhau. Đặc biệt, khi kết hợp với đầu số 99 của Bắc Ninh, toàn bộ biển số có tới bảy chữ số 9, tạo nên cấu trúc được giới chơi biển số đẹp đánh giá cao.

Biển số VIP 99A-999.99 của Bắc Ninh lên sàn đấu giá lần 3, vừa được trả giá 15,15 tỷ đồng trong phiên đấu giá chiều 25/11.

Trong quan niệm dân gian, số 9 thường được đọc là "cửu", tượng trưng cho sự trường tồn, lâu dài và vị thế. Dãy ngũ quý 9 vì thế thường được xem là một trong những dạng biển số đẹp có sức hút lớn trên thị trường sưu tầm. Việc sở hữu biển số có dãy số lặp lại hoàn toàn cũng tạo nên tính nhận diện riêng, khiến những biển số dạng này thường thu hút sự quan tâm tại các phiên đấu giá.

Kết quả trúng đấu giá biển số VIP ngũ quý 9.

Đáng chú ý, biển số ngũ quý 9 (99A-999.99) không phải lần đầu xuất hiện trên sàn đấu giá. Trước đó, chiều 12/8/2025, biển số này từng được đưa ra đấu giá và đạt mức 21,87 tỷ đồng. Tuy nhiên, người trúng đấu giá khi đó đã không thực hiện nghĩa vụ tài chính, khiến biển số bị đưa ra đấu giá lại.

Đến ngày 11/11/2025, biển số 99A-999.99 tiếp tục được đưa lên sàn và đạt mức giá 27,89 tỷ đồng. Đây là mức giá cao hơn gần 6 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên.

Trong phiên đấu giá ngày 25/11/2026, biển số này được ghi nhận trúng với giá 15,15 tỷ đồng, thấp hơn 12,74 tỷ đồng so với mức 27,89 tỷ đồng từng đạt được vào tháng 11/2025.

Biển số VIP 99A-999.99 tiếp tục được đưa lên sàn lần hai ngày 11/11/2025 và đạt mức giá 27,89 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 156/2024/NĐ-CP, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá biển số xe bằng giá khởi điểm. Đối với biển số ô tô thuộc dạng AAAAA (A lớn hơn 4) được đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai, mức giá khởi điểm là 500 triệu đồng. Như vậy, tiền đặt trước đối với biển số ngũ quý 9 này là 500 triệu đồng.

Người trúng đấu giá phải nộp số tiền còn lại sau khi trừ tiền đặt trước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng đấu giá của Bộ Công an. Với mức giá 15,15 tỷ đồng, số tiền còn phải thanh toán là 14,65 tỷ đồng, chưa bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Trường hợp không nộp đủ tiền trong thời hạn quy định, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy. Biển số được đưa ra đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe; người trúng không được hoàn trả tiền đặt trước và số tiền đã nộp theo quy định. Theo quy định hiện hành, người này còn không được tham gia đấu giá biển số xe trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người trúng đấu giá được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá để thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện.