Chiều 25/11, biển số xe ô tô 99A-999.99 (thành phố Bắc Ninh) được đưa ra đấu giá lại lần thứ 3 và ghi nhận mức trúng đấu giá là 15.150.000.000 đồng.

Trước đó, biển số ngũ quý 9 này từng được đưa ra đấu giá 2 lần. Lần đầu tiên, biển số ngũ quý 9 của đầu số TP Bắc Ninh được đưa ra đấu giá vào 12/8/2025, được khách hàng “chốt” 21,87 tỷ đồng.

Lần 2 sau đó 3 tháng, biển số này được đưa ra đấu giá lại và trúng đấu giá với mức 27,89 tỷ đồng.

Biển số ô tô 99A-999.99 trúng đấu giá hơn 15 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Bộ Công an tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Kể từ phiên đấu giá biển số đầu tiên vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền được thu từ hoạt động này lên tới 12.500 tỷ đồng.

Đại diện Cục CSGT cho biết các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 với 6,185 tỷ đồng; 51L-999.99 với 4,825 tỷ đồng; 30C-999.99 với 4,505 tỷ đồng; 65A-888.88 với 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 với 4,055 tỷ đồng.

Đáng chú ý, biển số xe máy 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất với mức 1,598 tỷ đồng; tiếp đến là biển số 50AA-999.99 với 1,390 tỷ đồng và 99AA-999.99 với 1,059 tỷ đồng...