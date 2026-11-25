Chiều 25/11, biển số xe ô tô 99A-999.99 (Tp.Bắc Ninh) đã được đấu giá thành công, với mức tiền trúng đấu giá hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2025, biển số này đã được đấu giá thành công lần đầu với mức tiền hơn 21,8 tỷ đồng.

Do người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nên biển số được đưa ra đấu giá lần thứ hai hồi tháng 11/2025, với mức tiền trúng đấu giá hơn 27,8 tỷ đồng.

Người trúng đấu giá tiếp tục không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nên biển số 99A-999.99 được đưa ra đấu giá lần thứ 3, với mức trúng đấu giá như đã nêu.

Biển số 99A-999.99 trúng đấu giá 15,15 tỷ đồng. Ảnh: VPA.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), kể từ khi tổ chức đấu giá biển số đẹp từ tháng 9/2023 đến nay đã thu ngân sách Nhà nước 12.500 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, đã có 4.300 tỷ đồng được nộp ngân sách Nhà nước từ hoạt động đấu giá 150.000 biển số xe gồm 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số xe máy.

Trong năm 2026, vẫn đang diễn ra Phiên đấu giá biển số xe thứ 11 với 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số xe máy. Tp.Hồ Chính là địa phương dẫn đầu với 99.000 biển đẹp được niêm yết, Hà Nội với 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển...

Đến nay, những biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 gồm: 30B-999.99 với 6,185 tỷ đồng, 51L-999.99 với 4,825 tỷ đồng; 30C-999.99 với 4,505 tỷ đồng, 65A-888.88 với 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 với 4,055 tỷ đồng… đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trong khi đó, biển số xe máy 65AB-999.99 trúng đấu giá lên đến 1,598 tỷ đồng, biển số 50AA-999.99 là 1,390 tỷ đồng và 99AA-999.99 với 1,059 tỷ đồng…

Theo quy định hiện hành, biển số ô tô có giá đặt cọc từ 40 đến 500 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng. Trong khi đó, giá khởi điểm biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.