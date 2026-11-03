Biến sản phẩm truyền thông trở thành sản phẩm thương mại và là thước đo hiệu quả hoạt động của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Đề án “Phát triển Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giai đoạn 2027-2035, tầm nhìn đến năm 2045” là cơ sở để cụ thể hóa định hướng phát triển dài hạn; kế thừa thành quả của các đơn vị trước hợp nhất; đổi mới mô hình quản trị, cơ chế phối hợp và quy trình sản xuất; nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả tuyên truyền và năng lực đội ngũ; hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện cơ chế tài chính, khai thác hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực tự chủ theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án sẽ góp phần phát huy hiệu quả mô hình cơ quan báo chí đa loại hình, xây dựng môi trường tác nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao chất lượng, uy tín, sức cạnh tranh và khả năng lan tỏa của sản phẩm báo chí; thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, giám sát và phản biện xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu thông tin của công chúng và yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn mới.

Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa dự hội nghị.

Mục tiêu của Đề án đến năm 2035, xây dựng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trở thành cơ quan báo chí hiện đại, đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, có đội ngũ chuyên nghiệp, quản trị hiệu quả và vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ; phấn đấu thuộc nhóm 10 cơ quan báo chí địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng nội dung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy về Thanh Hóa; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền và hiệu quả truyền thông chính sách; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội.

Phát triển các sản phẩm báo chí có chiều sâu, bản sắc và sức hấp dẫn, góp phần tạo đồng thuận xã hội, quảng bá giá trị văn hóa, con người xứ Thanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án tại hội nghị diễn ra sáng 3/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng Đề án.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển báo chí đa phương tiện, chuyển đổi số và yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng, việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là cần thiết.

Đề án đã tiếp cận tương đối toàn diện các vấn đề: tổ chức bộ máy, nhân lực, nội dung báo chí, mô hình tòa soạn hội tụ, chuyển đổi số, cơ sở vật chất, cơ chế tài chính và phát triển công chúng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án theo hướng có tầm nhìn chiến lược, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh về phát triển báo chí trong kỷ nguyên số. Trong đó, cần xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi nhanh chóng, báo chí không thể chỉ dừng lại ở việc đổi mới hình thức thể hiện mà cần có sự chuyển đổi toàn diện về tư duy, phương thức tổ chức sản xuất, phân phối nội dung và quản trị tòa soạn. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí; phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, tăng tính tương tác, khả năng lan tỏa và sức cạnh tranh của thông tin chính thống.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về nội dung tuyên truyền, đồng chí đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; tập trung tuyên truyền sâu sắc, toàn diện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các chương trình, đề án lớn và định hướng phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền những thành tựu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc.

Đặc biệt, biến sản phẩm truyền thông trở thành sản phẩm thương mại, xem đây là một trong những thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn mới; qua đó xây dựng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực sự trở thành cơ quan báo chí chủ lực, giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2027-2035 và những năm tiếp theo, hướng tới tầm nhìn năm 2045.