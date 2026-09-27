“Biến rác thành tiền” - Mô hình nhân văn của hội viên phụ nữ

Đều đặn mỗi tháng, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hồng Hà 7, phường Yên Bái lại thu gom, tập kết các loại phế liệu từ chính gia đình mình. Chai nhựa, vỏ lon bia, giấy, bìa carton… được phân loại, giữ lại thay vì bỏ chung với rác sinh hoạt. Việc làm ấy đã trở thành thói quen của nhiều hội viên sau thời gian triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”.

Hội viên phụ nữ tổ dân phố Hồng Hà 7, thu gom phế liệu tạo nguồn quỹ.

Điều đáng nói, giá trị của mô hình không nằm ở số tiền thu được từ phế liệu, mà ở cách những đồng tiền nhỏ ấy được sử dụng để giúp đỡ những người còn khó khăn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hồng Hà 7 đã thu gom trên 10 tấn phế liệu, tạo nguồn quỹ gần 8 triệu đồng.

Nguồn quỹ được sử dụng để thăm hỏi, tặng quà hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hội viên khuyết tật, góp phần giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chị em rất phấn khởi, ai cũng ý thức được việc thu gom rác thải nhựa để bán và tuyên truyền vận động người thân trong gia đình thực hiện để bảo vệ môi trường được tốt hơn. Bà Trần Thị Tâm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hồng Hà 7

Đến nay, hơn 300 gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng mô hình, thu gom hàng chục tấn phế thải, tạo nguồn quỹ và hỗ trợ cho 10 lượt phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương (áo đỏ), Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hồng Hà 7, cùng hội viên phụ nữ thu gom rác.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hồng Hà 7, phường Yên Bái cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nội dung mô hình “Biến rác thành tiền” vào các cuộc họp chi bộ, để cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, góp phần duy trì và lan tỏa phong trào ý nghĩa này”.

Tại tổ dân phố Đồng Tâm 8, mô hình “Biến rác thành tiền” cũng được triển khai từ năm 2025. Cách làm ở đây được thực hiện bài bản từ khâu tuyên truyền, hướng dẫn phân loại đến thu gom, bán phế liệu và quản lý nguồn quỹ.

Hội viên được hướng dẫn phân loại rác thành ba nhóm: rác vô cơ không tái chế, rác vô cơ tái chế và rác hữu cơ. Rác hữu cơ được xử lý tại hộ gia đình; rác không tái chế được đưa đến đúng nơi quy định; còn các loại có thể tái chế như chai nhựa, vỏ lon, giấy, bìa carton… được giữ lại để định kỳ tập kết tại nhà văn hóa và bán cho cơ sở thu mua. Toàn bộ số tiền thu được đều được công khai, minh bạch, có sổ sách, biên lai ghi chép.

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Đồng Tâm 8 xây dựng 2 mô hình " Biến rác thành tiền".

Với những người đang gặp khó khăn, sự quan tâm ấy mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị vật chất của món quà được nhận.

Cháu Phạm Hoài Anh mồ côi bố, hiện sống cùng ông bà nội tuổi đã cao, sức yếu. Mỗi dịp Tết hay đầu năm học mới, cháu lại nhận được sự thăm hỏi, động viên và những phần quà của cán bộ, hội viên phụ nữ tổ dân phố Đồng Tâm 8. Sự sẻ chia ấy giúp ông bà và cháu phần nào vơi bớt khó khăn.

Cháu Phạm Hoài Anh chia sẻ: “Cháu cảm ơn các cô, các bác đã dành sự quan tâm, động viên và hỗ trợ. Đây sẽ là động lực để cháu vươn lên học tập tốt hơn, để không phụ sự quan tâm, chăm sóc của mọi người”.

Toàn bộ số tiền thu được đều được công khai, minh bạch, có sổ sách, biên lai ghi chép.

Đến nay, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Đồng Tâm 8 xây dựng được 2 “ngôi nhà xanh” thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền”. Từ những vật tưởng như bỏ đi, chị em đã tạo ra nguồn lực để chăm lo cho người yếu thế, đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan và thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân.

Bà Trương Thị Mai - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Đồng Tâm 8 chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và người dân trong tổ thực hiện việc thu gom rác thải để tạo quỹ của chi hội để có kinh phí thăm hỏi hội viên phụ nữ khó khăn, trẻ em mồ côi. Số tiền không lớn song thể hiện được tấm lòng của chị em giúp đỡ những người khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và bảo vệ môi trường”.

Phường Yên Bái xây dựng 56 mô hình "Biến rác thành tiền" tại 53 chi hội cơ sở.

Sau gần hai năm triển khai, phường Yên Bái xây dựng được 56 mô hình tại 53 chi hội với 9.000 hội viên tham gia.

Trong 9 tháng năm 2026, các mô hình “Ngôi nhà xanh” đã thu gom trên 20 tấn phế liệu, tạo nguồn quỹ gần 50 triệu đồng; từ đó trao tặng gần 100 phần quà cho trên 50 phụ nữ, 35 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 5 trẻ mồ côi tại các tổ dân phố.

Đặc biệt, nguồn quỹ từ mô hình còn được một số chi hội sử dụng để mua cây xanh, hoa cảnh trồng tại các tuyến đường tự quản.

Bà Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Bái cho biết: “Chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn phường để Nhân dân cùng chung tay xây dựng ngôi nhà xanh, biến rác thành tiền, thực hiện các tiêu chí vệ sinh môi trường và an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo”.

Ở Lục Yên, mô hình “Biến rác thành tiền” cũng đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai theo cách phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Từ tháng 7/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động mô hình tại các chi hội, vận động hội viên thu gom, phân loại và quyên góp những loại phế liệu có khả năng tái chế như chai nhựa, giấy, lon bia, sắt vụn… để bán gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông điệp “mỗi hội viên là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường” được lan tỏa bằng chính những hành động cụ thể.

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bà Đàm Thị Kim Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lục Yên cho biết: “Tất cả chi hội đều tích cực tham gia thu gom phế liệu để gây quỹ thông qua mô hình “Ngôi nhà xanh”. Qua đó, các chi hội có thêm nguồn kinh phí hàng tháng để tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa và tạo sự gắn bó, sẻ chia giữa hội viên với tổ chức hội".

Với phương châm “Mỗi người một hành động nhỏ, tạo nên thay đổi lớn”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, biến hoạt động bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên.

Trong 9 tháng năm 2026, các cấp hội đã tổ chức khoảng 1 nghìn buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về bảo vệ môi trường, phân loại rác, phòng chống rác thải nhựa, thu hút trên 100.000 lượt hội viên tham gia.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, mỗi năm các cấp hội đăng tải hàng trăm lượt tin, bài, ảnh truyền thông về bảo vệ môi trường.

Toàn tỉnh gắn 1.000 mô hình " Nhà sạch, vườn đẹp".

Cùng đó, hội phụ nữ cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện mô hình tái chế rác thải hữu cơ thành phân vi sinh, hướng dẫn hội viên phân loại rác thải; ra mắt 90 mô hình tự quản về vệ sinh môi trường; gắn biển 1.000 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”; hỗ trợ người dân xây dựng thực hiện trên 200 bể tái chế rác hữu cơ thành phân vi sinh và vận động hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường.

Đến nay, đã có trên 6.000 mô hình thu gom, xử lý rác thải được xây dựng tại các khu dân cư điển hình như câu lạc bộ "Không sử dụng túi nilon”; mô hình "Ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường”, "Ngôi nhà xanh gây quỹ hội”, "Biến rác thải thành tiền giúp phụ nữ nghèo”, "Đổi rác lấy cây xanh”...

Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai cho biết: “Qua các hoạt động, mô hình của các cấp hội, hội viên phụ nữ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Mỗi hội viên phụ nữ, bằng những hành động nhỏ đã và đang góp phần xây dựng một tương lai xanh, bền vững cho cả cộng đồng”.

Những việc làm nhỏ thành giá trị lớn, kết nối bảo vệ môi trường với an sinh xã hội.

“Biến rác thành tiền” vì thế không chỉ là câu chuyện về thu gom phế liệu mà là cách phụ nữ biến những việc làm nhỏ thành giá trị lớn, kết nối bảo vệ môi trường với an sinh xã hội, để mỗi hành động hôm nay góp phần xây dựng cộng đồng xanh hơn, sạch hơn và nhân ái hơn.