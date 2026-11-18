Tăng tốc thi công nhà máy điện rác

Tại Khu liên hợp xử lý chất thải ở phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM, công trường nhà máy điện rác Biwase đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều nhà thầu tập trung lắp đặt hệ thống lò đốt, lò hơi, xử lý khí thải và tổ máy turbine phát điện.

Nhà máy điện rác Biwase giai đoạn 1 có công suất 12MW.

Theo báo cáo tiến độ ngày 7/11, dự án nhà máy điện rác Biwase có tổng công suất quy hoạch đầu tư 24MW, trong đó giai đoạn 1 triển khai công suất 12MW, xử lý khoảng 500 tấn rác/ngày. Tổng mức đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng.

Tại khu vực lò đốt, phần xây dựng cơ bản hoàn thành. Thiết bị lò đốt đạt khoảng 87% khối lượng, hệ thống quạt cấp oxy đạt 95%, vỏ lò đạt 95%, vật liệu chịu lửa đạt 45%. Một số hạng mục đường ống cấp oxy, thiết bị phụ trợ và hệ thống kết nối đang triển khai.

Ở khu vực lò hơi, công tác lắp đặt thiết bị chính, thiết bị áp lực, đường ống công nghệ và hệ thống giá đỡ cơ bản hoàn thành. Đường ống kết nối lò hơi với hệ thống xử lý khí đạt khoảng 90%.

Trong khi đó, tại nhà turbine, tổ máy turbine - hộp số - máy phát đã đạt khoảng 95% khối lượng lắp đặt. Các thiết bị chính cơ bản được đưa vào vị trí, đội ngũ kỹ thuật đang căn chỉnh, kết nối và hoàn thiện hệ thống đường ống công nghệ.

Đối với hệ thống xử lý khí, các hạng mục tháp điều hòa, thiết bị lọc bụi túi vải và kết cấu công nghệ đã hoàn thành lắp đặt. Đường ống kết nối hệ thống lọc bụi, quạt hút và ống khói đang tiếp tục được triển khai.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Giám sát trưởng công trường, dự án có khoảng 14 nhà thầu tham gia, thời điểm cao điểm huy động gần 500 người. Mỗi nhà thầu phụ trách khu vực, công đoạn chuyên môn riêng, đòi hỏi điều phối phải chặt chẽ để bảo đảm tính đồng bộ.

Điểm đáng chú ý là đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhận phần lớn công việc thiết kế triển khai, xây dựng, lắp đặt và tổ hợp thiết bị. Một số chuyên gia nước ngoài tham gia hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao và kiểm tra công nghệ.

Hàng trăm công nhân đang thi công tại nhà máy đốt rác phát điện công suất giai đoạn 1 là 12MW.

Về nguyên lý hoạt động, rác sau khi tiếp nhận được tập kết, đảo trộn và đưa vào lò đốt thông qua hệ thống cấp liệu. Quá trình đốt được kiểm soát bằng hệ thống cảm biến, duy trì nhiệt độ khoảng 980 - 1.200 độ C. Nhiệt lượng thu hồi được sử dụng để tạo hơi nước trong lò hơi. Hơi nước áp suất cao làm quay turbine, kéo máy phát điện để tạo ra điện năng.

Khí thải sau đốt được đưa qua các công đoạn xử lý, lọc bụi và hệ thống quan trắc trước khi thải ra môi trường. Nước phát sinh được thu gom, xử lý và tuần hoàn, tái sử dụng cho những mục đích phù hợp.

Theo Biwase, dự án sử dụng tổ máy turbine Siemens, lò đốt CNIM Martin và nồi hơi ISGEC. Lượng tro xỉ sau đốt đặt mục tiêu khống chế không quá 12%, đồng thời nghiên cứu tái chế thành vật liệu xây dựng.

Giảm chi phí xử lý nếu phân loại rác tại nguồn

Theo ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT Biwase, cần nhìn nhận chất thải là nguồn tài nguyên có thể khai thác, tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế.

Ông Thiền cho biết, thiết bị hiện đại chưa đủ để bảo đảm hiệu quả kinh tế nếu chất lượng rác đầu vào không được kiểm soát. Chất thải bị trộn lẫn làm tăng chi phí nhân công, thiết bị và thời gian xử lý.

"Chúng tôi chỉ mong phân loại rác tại nguồn. Nếu không phân loại, khi đưa về doanh nghiệp xử lý, riêng khâu phân loại đã chiếm 30 - 40% chi phí trước khi xử lý", ông Thiền nói.

Theo ông Thiền, việc phân loại tại nguồn không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn bảo vệ chất lượng nguyên liệu thu hồi. Khi rác bị trộn lẫn, các vật liệu có khả năng tái chế dễ bị nhiễm bẩn, hư hỏng, làm giảm giá trị thương mại và tăng chi phí làm sạch, xử lý.

Turbine máy phát điện 12MW từ rác đang hoàn thiện, chuẩn bị vận hành vào tháng 1/2027.

Mặt khác, giá thành sản phẩm tái chế khó cạnh tranh với sản phẩm làm từ nguyên liệu truyền thống. Để tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu tái chế phải trải qua nhiều công đoạn phân loại, xử lý, phối trộn và kiểm định chất lượng.

"Càng tái chế thì giá thành càng cao, vì phải trải qua nhiều công đoạn mới tạo ra được sản phẩm đạt tiêu chuẩn", ông Thiền nói.

Ông Thiền kiến nghị, cần có cơ chế khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế, nhất là vật liệu xây dựng trong những công trình phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

"Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ về cơ chế để sản xuất xanh, sản xuất sạch và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho sản phẩm tái chế", ông Thiền nói.