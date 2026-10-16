“Biến” phụ phẩm thành vật liệu carbon giá trị cao

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao”.

Đồng Nai có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp cũng như về chế biến nông, lâm sản và thực tế sản xuất đang tạo ra nguồn phụ phẩm lớn. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để “biến” phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành nguyên liệu để sản xuất than sinh học, các vật liệu carbon có giá trị là định hướng phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng ít tài nguyên mà Đồng Nai đang hướng tới.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cách nhìn nhận về tài nguyên đang có sự thay đổi sâu sắc. Những gì trước đây bị xem là phế thải, phụ phẩm, thậm chí gây tác hại đến môi trường thì ngày nay có thể trở thành nguồn nguyên liệu quý cho những ngành công nghiệp mới, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế và vật liệu công nghệ cao.

Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố cho biết: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai vừa phối hợp với Trường đại học công nghệ Queensland (Australia) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao: Xu hướng quốc tế và tiềm năng ứng dụng tại thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế. Hội thảo tập trung giới thiệu thông tin khoa học về xu hướng công nghệ chuyển hóa phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao; mở rộng góc nhìn về khả năng ứng dụng vật liệu carbon trong nông nghiệp, môi trường và các lĩnh vực công nghệ mới. Bên cạnh đó, hội thảo là dịp gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội kết nối tri thức và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trong quá trình phát triển, thành phố Ðồng Nai luôn quan tâm đến phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Ứng dụng công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao là định hướng phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng ít tài nguyên mà Ðồng Nai đang hướng tới. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố HUỲNH THỊ HẰNG

GS.TS Hoàng Viết Ngữ, Trường đại học Công nghệ Queensland cho hay: “Khoảng 15 năm trở lại đây, Chính phủ Australia đổi hướng trong đầu tư khoa học, chú trọng việc đưa ra mô hình các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu hợp tác với nhau ngay từ đầu. Qua đó mong muốn nghiên cứu khoa học phải do chính doanh nghiệp đề xuất để các nhà khoa học triển khai đề tài này trong phòng thí nghiệm rồi chuyển giao cho doanh nghiệp xây dựng lộ trình để thương mại hóa đề tài này. Đây cũng là hướng các nước phát triển đang theo. Nền kinh tế tuần hoàn cần rất nhiều nguồn pin và Australia có nhu cầu nhập khẩu rất lớn mặt hàng này nên mong muốn đa dạng nguồn nhập khẩu mặt hàng này. Chính phủ Australia vừa đưa ra một nguồn ngân sách lớn để giúp các nhà khoa học tiếp cận các thị trường Đông Nam Á với mong muốn đầu tư để đa dạng hóa nguồn cung cấp pin (được chế tạo từ than hoạt tính). Trong đó, Việt Nam là thị trường rất chiến lược vì có nền sản xuất công nghiệp tương đối phát triển, có lợi thế chi phí sản xuất thấp hơn, nền phát triển khoa học của Việt Nam ở mức khá hơn... Chúng tôi mong kết nối, đưa công nghệ của Australia trong hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học Việt Nam về phát triển nền kinh tế vật liệu carbon”.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn

Nguồn phụ phẩm từ các ngành trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, cây công nghiệp của Đồng Nai rất đa dạng. Đây là nguồn nguyên liệu có tiềm năng để nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các mô hình tái sử dụng phụ phẩm, sản xuất vật liệu carbon và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Một trong những mục tiêu quan trọng của Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao” là tạo ra cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của nông dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai chia sẻ: “Khó khăn khi xử lý các ổ dịch tả heo châu Phi là chôn lấp vật nuôi bị bệnh, tốn kém và tạo ra nguy cơ ô nhiễm môi trường. Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tôi đặt hàng các nhà nghiên cứu tìm ra giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý vật nuôi bị bệnh thay cho giải pháp chôn lấp. Hiện các nước đang phát triển nông nghiệp tuần hoàn, họ tận dụng nguồn vật nuôi bị loại thải trong chăn nuôi xử lý thành thức ăn chăn nuôi cho loài khác để có hiệu quả hơn về kinh tế cũng như bảo vệ môi trường”.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Lê Thị Ánh Tuyết nhận xét: Phế, phụ phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi của Đồng Nai rất lớn vì có tổng đàn chăn nuôi cũng như diện tích cây công nghiệp, cây ăn trái thuộc tốp đầu cả nước. Đồng Nai rất quan tâm nhân rộng các mô hình tái tạo phụ phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất nông nghiệp thành tài nguyên phục vụ sản xuất xanh, kinh tế xanh, đồng thời giải quyết bài toán môi trường. Nổi bật, Đồng Nai đã nhân rộng mô hình sử dụng IMO (vi sinh vật bản địa), thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, tận dụng nguồn rác hữu cơ làm phân bón chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố đã có mô hình tận dụng vỏ ca cao, hạt điều, cà phê… làm than sinh học. Thời gian tới, ngành nông nghiệp căn cứ trên thế mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp để tập trung triển khai các dự án tái tạo phụ phẩm trong chăn nuôi, với cây trồng chủ lực của thành phố.