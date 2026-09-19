Biên phòng Vĩnh Hội Đông tăng cường phòng, chống đuối nước mùa nước nổi

Hơn 300 học sinh Trường Tiểu học và THCS An Phú được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước

Ngày 18.9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên và Ban Nhân dân ấp Vĩnh An, xã An Phú tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước; vận động người dân không sử dụng xung điện, xiệt điện để khai thác thủy sản.

Tham gia buổi tuyên truyền có cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn ấp. Các lực lượng đã phổ biến, hướng dẫn những biện pháp chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, nhất là trong mùa nước nổi.

Người dân được khuyến cáo không để trẻ em tự ý vui chơi, tắm, bơi tại sông, kênh, rạch, ao, hồ khi không có người lớn giám sát; tránh xa khu vực nước sâu, nước chảy xiết và bờ sông có nguy cơ sạt lở.

Khi di chuyển hoặc tham gia các hoạt động trên sông, kênh, rạch, người dân cần sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp, đặc biệt là áo phao; đồng thời chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố dưới nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát tờ rơi, phổ biến nguy cơ tai nạn trong mùa nước nổi

Bên cạnh phòng, chống đuối nước, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; không sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản.

Người dân được khuyến khích sử dụng các phương thức khai thác hợp pháp, thân thiện với môi trường; kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản

Trước đó, ngày 16.9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với Trường Tiểu học và THCS An Phú tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho hơn 300 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ phát tờ rơi, phổ biến các nguy cơ tai nạn trong mùa nước nổi và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa. Học sinh được lưu ý không tự ý tắm, bơi tại sông, kênh, rạch; không vui chơi gần khu vực nước sâu khi không có người lớn giám sát và luôn mặc áo phao khi đi ghe, xuồng.

Các em còn được hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi phát hiện người bị đuối nước và cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, 02963.826.842, để liên hệ khi cần thiết.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với các đơn vị tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho người dân ấp Vĩnh An

Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của học sinh và người dân, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trong mùa nước nổi; đồng thời tạo sự đồng thuận trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.