Biên phòng TP.HCM siết chặt an ninh cho tàu tuần tra Mỹ

Tàu USCGC BERTHOLF mang quốc tịch Mỹ, có trọng tải 4.500 tấn, chiều dài 127,4m, chiều rộng 16,5m, với 175 thành viên thủy thủ đoàn. Trưởng đoàn là Đại tá Andrew L. Pate, Thuyền trưởng tàu.

Tàu đến khu vực phao số 0 lúc 5 giờ ngày 1/11 và dự kiến cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước lúc 13 giờ cùng ngày. Lễ đón tàu do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị Việt Nam và phía Mỹ.

Trong thời gian lưu lại TP.HCM, đoàn công tác dự kiến tham gia các hoạt động đối ngoại, giao lưu và trao đổi chuyên môn với lực lượng chức năng Việt Nam.

Đại biểu các lực lượng và thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên tàu USCGC BERTHOLF trong chuyến thăm TP.HCM.

Các hoạt động gồm chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, tham quan tàu của Vùng Cảnh sát biển 3, giao lưu thể thao, trao đổi chuyên môn, tham quan các địa điểm văn hóa và tổ chức giao lưu trên tàu.

Đáng chú ý, ngày 5/11, hai bên dự kiến tổ chức luyện tập chung trên biển trước khi tàu rời cảng Sài Gòn Hiệp Phước, kết thúc chuyến thăm thành phố.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt chuyến thăm, Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Công an TP.HCM và các lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát hành trình của tàu và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực neo đậu.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM tập trung thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho tàu và thủy thủ đoàn theo quy định; bố trí lực lượng, phương tiện giám sát hành trình từ khu vực phao số 0 đến cảng Sài Gòn Hiệp Phước và chiều ngược lại.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng Việt Nam đón tiếp, chào hỏi Trưởng đoàn công tác tàu USCGC BERTHOLF.

Công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ khu vực cầu cảng, mặt sông và các vị trí trọng điểm được duy trì nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tình huống phát sinh.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh nội bộ, thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ.

Các đơn vị tuyến Biên phòng Cần Giờ duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quân số, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng và phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu USCGC BERTHOLF thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP TP.HCM với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, quản lý, bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.