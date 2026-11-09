Biên phòng TP.HCM lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM.

Tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Hùng Vương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm về lịch sử hình thành, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); đồng thời làm rõ vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của bản Hiến pháp đầu tiên được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9/11/1946, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì nhân dân.

Quang cảnh chương trình.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ được củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức về vai trò của Hiến pháp và pháp luật; từ đó xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, gắn việc học tập, tìm hiểu pháp luật với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với lực lượng BĐBP, việc nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là yêu cầu trong xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật mà còn trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; kiểm soát xuất nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, vùng biển, cửa khẩu cảng.

Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nắm vững, hiểu đúng và vận dụng hiệu quả các quy định pháp luật vào thực tiễn công tác; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Hùng Vương tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về ngày pháp luật.

Thông qua chương trình, Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa pháp luật lành mạnh, phát huy tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, xây dựng tác phong công tác khoa học, chính quy và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 cũng thể hiện quyết tâm của đơn vị trong việc gắn học tập, chấp hành pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.