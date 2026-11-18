Đối tượng Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi bị bắt quả tang khi đang dùng xe ô-tô vận chuyển trái phép ma túy (ảnh: Bộ đội Biên phòng)

Vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11/11, trên trục đường Bắc Chiêng-Cả Bản thuộc khu vực ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh Tây Ninh, tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quân (30 tuổi) và Tống Linh Chi (26 tuổi) đang điều khiển xe ô-tô biển kiểm soát 50E-910.73 vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa để tiêu thụ.

Tang vật và phương tiện bị thu giữ gồm: 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng, 4 điện thoại di động.

Tiếp tục truy xét và tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Quân và Linh tại khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chuyên án thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan.

Tang vật và phương tiện bị thu giữ (ảnh: Bộ đội Biên phòng)

Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và phối hợp lực lượng chức năng điều tra, truy xét mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng cùng tang vật theo quy định theo pháp luật.