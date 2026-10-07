Biên phòng Quảng Ninh phát hiện 700kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Khoảng 16 giờ ngày 6/10, trong quá trình tuần tra tại khu vực mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, kiểm tra một xe bán tải.

Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Quảng Đức và Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) thực hiện kiểm tra.

Đối tượng Lỷ A Tài cùng tang vật.

Phương tiện do Lỷ A Tài, sinh năm 1991, trú tại khu mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, điều khiển, đồng thời là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 14 bao tải dứa màu xanh. Bên trong mỗi bao tải là một thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh, trọng lượng khoảng 50kg/thùng. Tổng số hàng hóa khoảng 700kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Lỷ A Tài không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển.

Đồn Biên phòng Quảng Đức đang hoàn tất hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.