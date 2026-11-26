Chương trình của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh phối hợp với UBND xã Hoành Mô, thu hút hơn 100 người dân và học sinh tham gia.

Điểm đáng chú ý của buổi tuyên truyền là việc đưa các quy định pháp luật vào những tiểu phẩm sân khấu hóa. Thay vì chỉ truyền đạt bằng hình thức phổ biến văn bản, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lựa chọn cách thể hiện trực quan, lồng ghép các tình huống gần với đời sống thường ngày. Qua đó, những nội dung pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, tạo sự tương tác và thu hút người xem.

Các tiểu phẩm tập trung tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép khí N₂O (khí cười); ngăn chặn hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; đồng thời giúp người dân nhận diện những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Đây đều là những vấn đề cần được quan tâm tại địa bàn biên giới, nơi hoạt động giao lưu, đi lại và giao thương diễn ra thường xuyên.

Thông qua từng tình huống cụ thể, người dân và các em học sinh được trang bị thêm kiến thức để nhận biết hành vi vi phạm, hiểu rõ những hệ lụy và trách nhiệm pháp lý có thể phải đối mặt. Quan trọng hơn, mỗi người được nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và vận động người thân chấp hành các quy định của pháp luật.

Hơn 100 người dân và học sinh tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tổ chức

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt đặc điểm địa bàn, lựa chọn nội dung sát với tình hình thực tế.

Cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới mà còn tích cực tham gia tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người dân nâng cao hiểu biết pháp luật. Sự phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và chính quyền cơ sở góp phần đưa hoạt động phổ biến pháp luật đến gần hơn với từng nhóm dân cư, nhất là những người sinh sống tại khu vực biên giới.

Đây là hoạt động điểm triển khai Đề án 1371 trong Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh năm 2026, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật mà còn phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh là địa bàn biên giới, có vị trí quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động giao thương qua biên giới. Địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân gắn với sản xuất nông nghiệp, giao thương và các hoạt động kinh tế khu vực cửa khẩu.

Đặc thù địa bàn đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai thường xuyên, với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và tự giác thực hiện.