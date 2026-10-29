Biên phòng MB thắng trận thứ chín liên tiếp tại Giải bóng chuyền VĐQG 2026

Biên phòng MB khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu 25-21. Tuy nhiên, Đà Nẵng nhanh chóng đáp trả bằng lối chơi kiên trì, tận dụng tốt các cơ hội ở thời điểm quyết định để thắng set 2 với tỉ số 25-22.

Kịch tính tiếp tục ở set 3. Biên phòng MB từng dẫn trước 14-9 nhưng không duy trì được lợi thế, để đối thủ bắt kịp rồi vượt lên. Trong cuộc giằng co cuối set, Đà Nẵng chơi hiệu quả hơn, giành chiến thắng 25-23 và dẫn ngược 2-1.

Đáng chú ý, đội bóng miền Trung vẫn gây nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch dù không sử dụng ngoại binh người Thái Lan Napadet.

Đứng trước nguy cơ thất bại, Biên phòng MB nhanh chóng lấy lại sự ổn định. Ngọc Thuân cùng các đồng đội cải thiện khả năng phối hợp, phát huy hiệu quả trong những pha tấn công để thắng 25-18 ở set 4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, hai đội tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, Biên phòng MB thể hiện bản lĩnh tốt hơn khi trận đấu bước vào thời điểm then chốt, tạo cách biệt và giành chiến thắng 15-9, hoàn tất màn ngược dòng với tỉ số chung cuộc 3-2.

Các set đấu khép lại với các điểm số 25-21, 22-25, 23-25, 25-18 và 15-9. Chiến thắng thứ chín liên tiếp tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của Biên phòng MB, đồng thời giúp đội bóng quân đội giữ vững vị trí dẫn đầu Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026.