Biên Phòng MB lập kỳ tích với 3 lần liên tiếp vô địch giải bóng chuyền quốc gia

Biên Phòng MB lập kỳ tích với 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia. Ảnh: VFV

Trận chung kết giữa Biên Phòng MB và Công an TP.HCM diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Hai đội liên tục tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số quyết liệt, với nhiều pha tấn công uy lực, những tình huống phòng ngự xuất sắc và thế trận giằng co đến những điểm số cuối cùng.

Biên Phòng MB khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 25-22 ở set 1. Tuy nhiên, Công an TP.HCM nhanh chóng thể hiện sức mạnh, thi đấu hiệu quả hơn để thắng set 2 với tỷ số 25-20, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đà hưng phấn tiếp tục được đội bóng ngành Công an duy trì trong set 3. Với những pha phối hợp tấn công hiệu quả, Công an TP.HCM giành chiến thắng 25-21, qua đó vươn lên dẫn trước 2-1 và tiến gần hơn tới chức vô địch.

Đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi vương, Biên Phòng MB cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đội bóng áo lính nhanh chóng lấy lại thế trận, chơi tập trung và giành chiến thắng 25-22 ở set 4, buộc hai đội phải bước vào set đấu quyết định.

Set 5 diễn ra vô cùng căng thẳng. Biên Phòng MB nhập cuộc mạnh mẽ, nhanh chóng tạo khoảng cách 4-0 và có thời điểm dẫn trước 11-6. Tuy nhiên, Công an TP.HCM không dễ dàng chấp nhận thất bại khi liên tiếp ghi 4 điểm, rút ngắn cách biệt xuống còn 10-11, khiến trận đấu trở nên nghẹt thở.

Trong thời khắc quyết định, Biên Phòng MB vẫn giữ được sự bình tĩnh và tập trung. Với tình huống chắn bóng thành công ở điểm số cuối cùng, đội bóng áo lính khép lại set 5 bằng chiến thắng 16-14, qua đó thắng chung cuộc 3-2 và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch.

Biên Phòng MB giành chiến thắng nghẹt thở trước ông an TP.HCM. Ảnh: VFV

Chiến thắng này không chỉ giúp Biên Phòng MB tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu. Với ba mùa giải liên tiếp đăng quang, đội bóng áo lính trở thành CLB đầu tiên làm được điều này tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia nam.

Trong khi đó, Công an TP.HCM giành ngôi Á quân sau hành trình thi đấu ấn tượng và màn trình diễn đầy nỗ lực trong trận chung kết. Dù chưa thể chạm tay vào chức vô địch, đội bóng ngành Công an đã cho thấy sự tiến bộ và sức cạnh tranh đáng ghi nhận ở mùa giải năm nay.