Biên phòng MB lập hat-trick vô địch bóng chuyền nam VĐQG

Trận chung kết Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026 diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Biên phòng MB khởi đầu thuận lợi khi thắng 25-22 ở set đầu tiên.

Biên phòng MB thắng kịch tính trong trận chung kết. Ảnh: VFV

Tuy nhiên, Công an TP.HCM nhanh chóng thể hiện sức mạnh, thắng liên tiếp hai set tiếp theo để dẫn ngược 2-1.

Đứng trước nguy cơ thất bại, Ngọc Thuân cùng các đồng đội thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 25-22 ở set 4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Tại đây, Biên phòng MB sớm tạo lợi thế dẫn 5-0, nhưng Công an TP.HCM không bỏ cuộc, kiên cường san bằng tỷ số 13-13.

Trong thời điểm quyết định, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Biên phòng MB giành chiến thắng sát nút 16-14, khép lại trận chung kết với tỷ số chung cuộc 3-2 và bảo vệ thành công ngôi vương.

Đây là lần thứ 5 Biên phòng MB vô địch giải đấu, sau các năm 2009, 2011, 2024 và 2025, qua đó cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của Ninh Bình.

Cú hat-trick vô địch liên tiếp không chỉ khẳng định sức mạnh của đội bóng áo lính mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.