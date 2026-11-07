Biên phòng - MB lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết giải bóng chuyền quốc gia

Chiều 7-11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) Biên phòng – MB chạm trán LPBank Ninh Bình tại bán kết nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026.

Các tuyển thủ Biên phòng - MB thi đấu thăng hoa trước LPBank Ninh Bình. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Biên phòng – MB và LPBank Ninh Bình thi đấu ăn miếng trả miếng sau tiếng còi khai cuộc. LPBank Ninh Bình sớm dẫn điểm, liên tiếp dồn bóng cho ngoại binh Boy Arnez Arabi ghi điểm ấn tượng. Hai đội thi đấu giằng co từng điểm số, với bản lĩnh vượt khó đội bóng áo lính thắng kịch tính 32-30 ở set 1.

Việc để thua set 1 kéo theo tâm lý đi xuống của LPBank Ninh Bình. Các tay đập của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cố gắng tìm điểm số hòng lấy lại thế cân bằng nhưng không thành công mà tiếp tục thua 13-25, 24-26 trong 2 set còn lại.

Bên kia mành lưới, ngoại binh Jakkrit Thanomnoi cùng chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và đối chuyền Phạm Văn Hiệp là 3 mũi tấn công sắc nét của Biên phòng - MB.

Thắng LPBank Ninh Bình 3-0, câu lạc bộ Biên phòng - MB lần thứ 4 liên tiếp giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền quốc gia. Năm 2023, Biên phòng – MB thua Sanest Khánh Hòa ở chung kết chấp nhận ngôi á quân; sau đó đội bóng áo lính lên ngôi vô địch năm 2024 và năm 2025.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền tại chung kết (diễn ra tối 8-11) là đội thắng trong cặp đấu giữa Thể Công – Tân Cảng và Công an TP Hồ Chí Minh.