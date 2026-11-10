Biên phòng - MB lần thứ 3 liên tiếp vô địch

Biên Phòng- MB lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Bị đối thủ dẫn trước set 1 với tỷ số 25-22, set 2 với Biên phòng - MB đã lấy lại thế cân bằng khi thắng lại với tỷ số 25-20 để cân bằng 1-1. Ở set 3, Công an TP Hồ Chí Minh lại thắng 25-21 để vươn lên dẫn 2-1. Các tuyển thủ Biên phòng - MB tập trung cao độ trong set 4, lại thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng dẫn đến tỷ số 14-14, đại diện quân đội khẳng định bản lĩnh thắng 16-14, qua đó thắng chung cuộc 3-2 để lên ngôi vô địch.