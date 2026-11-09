Biên Phòng MB bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026

Hai đội làm thủ tục bước vào trận đấu. Ảnh: Lê Khoa

Tối 8/11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 đã diễn ra giữa hai đội bóng chuyền Biên Phòng MB và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 set đấu đầy kịch tính, với tinh thần thi đấu kiên cường, ý chí quyết tâm và bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch, đội bóng chuyền Biên Phòng MB đã ngược dòng đánh bại đội bóng chuyền Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị dự khán cổ vũ các đội bóng. Ảnh: Lê Khoa

Cổ động viên ngồi kín khán đài và đường biên. Ảnh: Lê Khoa

Đến dự, cổ vũ trận đấu có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cuộc đối đầu được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi bởi cả hai đội đều sở hữu lực lượng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và đã quá hiểu lối chơi của nhau. Sức nóng của trận chung kết được thể hiện qua sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả. Ước tính, có hơn 10.000 người, gồm người hâm mộ và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn Quân khu 7 có mặt tại nhà thi đấu, tạo nên bầu không khí sôi động. Các khán đài chật kín người xem, nhiều cổ động viên còn tập trung tại khu vực đường biên để theo dõi và cổ vũ hai đội.

Pha tấn công ghi điểm của đội bóng chuyền Biên Phòng MB. Ảnh: Quang Tiến

Bước vào trận đấu, đội bóng chuyền Biên Phòng MB duy trì đội hình quen thuộc với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có phong độ tốt như: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Vũ Anh Tuấn, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Văn Sang và chuyền hai Đinh Văn Duy. Đội cũng được tăng cường hai ngoại binh Jakkrit Thnomnoi và Jordan Ray Wong. Phía Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi bổ sung hai ngoại binh chất lượng, nhằm tăng cường sức mạnh tấn công và khả năng phòng thủ.

Ở set đấu đầu tiên, đội bóng chuyền Biên Phòng MB nhập cuộc chủ động, triển khai lối chơi chắc chắn. Dù có thời điểm để đối phương vượt lên dẫn điểm, các cầu thủ đội bóng chuyền Biên Phòng MB nhanh chóng điều chỉnh nhịp độ, tổ chức tấn công hiệu quả và tạo thế trận cân bằng. Nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, đội đã giành chiến thắng 25-22, tạm dẫn trước 1-0.

Sang set 2, đội bóng chuyền Công an thành phố Hồ Chí Minh thi đấu khởi sắc, liên tục gây sức ép và vươn lên dẫn trước với khoảng cách khá lớn, có thời điểm là 17-9. Trước tình thế đó, huấn luyện viên Trần Đình Tiền đưa Jordan Ray Wong vào sân thay Jakkrit, đồng thời điều chỉnh chiến thuật. Những pha phát bóng uy lực của Trần Duy Tuyến cùng khả năng tổ chức chắn bóng hiệu quả giúp đội bóng chuyền Biên Phòng MB từng bước thu hẹp cách biệt, đưa tỷ số về 17-15. Tuy nhiên, với khả năng tấn công hiệu quả của các ngoại binh, đội bóng chuyền Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 25-20, cân bằng tỷ số 1-1.

Set 3 tiếp tục là màn so tài quyết liệt. Hai đội liên tục giằng co, bám đuổi từng điểm số. Tuy nhiên, ở thời điểm cuối set đấu, đội bóng chuyền Biên Phòng MB có dấu hiệu mất tập trung, để đối phương tận dụng cơ hội vươn lên. Đội bóng chuyền Công an thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 25-21, vượt lên dẫn trước 2-1.

Không chấp nhận thất bại, bước vào set 4, các cầu thủ đội bóng chuyền Biên Phòng MB thể hiện quyết tâm cao, thi đấu tập trung, kỷ luật và gắn kết hơn. Các vị trí phối hợp nhịp nhàng, tổ chức tấn công đa dạng, đồng thời cải thiện khả năng phòng thủ. Có thời điểm, đội bóng chuyền Biên Phòng MB tạo được lợi thế dẫn trước với các tỷ số 11-9, 18-14 và 22-20. Bằng bản lĩnh cùng sự chính xác trong những pha bóng quyết định, đội giành chiến thắng 25-22, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Set đấu thứ 5 trở thành màn so tài nghẹt thở, quyết định ngôi vô địch. Đội bóng chuyền Biên Phòng MB khởi đầu tốt, nhanh chóng tạo lợi thế dẫn trước 4-0, sau đó duy trì khoảng cách 8-4 và 11-6. Tuy nhiên, đội Công an thành phố Hồ Chí Minh không bỏ cuộc, kiên trì bám đuổi và san bằng tỷ số 13-13, rồi 14-14. Trong thời khắc quyết định, các cầu thủ đội bóng chuyền Biên Phòng MB đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự bình tĩnh trong từng pha xử lý. Đội giành chiến thắng 16-14, khép lại trận chung kết với tỷ số chung cuộc 3-2.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Lê Khoa

Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng chuyền Biên Phòng MB bảo vệ thành công chức vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026, mà còn tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sức mạnh và truyền thống của bóng chuyền nam Bộ đội Biên phòng. Đặc biệt, tinh thần thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc trước khó khăn của các vận động viên đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng chuyền Biên Phòng MB. Ảnh: Lê Khoa

Nguyễn Ngọc Thuân và Đinh Văn Duy (từ trái sang) giành danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất và Chuyền hai xuất sắc nhất giải. Ảnh: Lê Khoa

Tại lễ bế mạc và trao giải, đội bóng chuyền Biên Phòng MB tiếp tục đón nhận những phần thưởng cá nhân xứng đáng. Vận động viên Nguyễn Ngọc Thuân được trao danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất; Đinh Văn Duy được trao danh hiệu Chuyền hai xuất sắc nhất giải.

Khoảnh khắc đầy kỷ niệm của đội bóng chuyền Biên Phòng MB. Ảnh: Lê Khoa

Thành tích tại giải đấu năm nay là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn đội. Chức vô địch tiếp tục là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, đồng thời tạo động lực để các vận động viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao thành tích, góp phần phát triển thể thao Quân đội nói chung và bóng chuyền Bộ đội Biên phòng nói riêng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu, người hâm mộ vây kín đội bóng chuyền Biên Phòng MB. Ảnh: Lê Khoa

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với đội bóng. Ảnh: Lê Khoa

Người hâm mộ vây kín Văn Hiệp. Ảnh: Lê Khoa

Đinh Văn Duy ký tặng người hâm mộ. Ảnh: Lê Khoa