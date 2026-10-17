Biên phòng Lào Cai và Vân Nam tăng cường phối hợp quản lý biên giới

Quang cảnh buổi hội đàm tại phường Lào Cai.

Chiều 16/10, tại Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, phường Lào Cai, đại diện 4 đồn biên phòng phía Việt Nam và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) tiến hành hội đàm nghiệp vụ. Hai bên đánh giá mô hình kết nghĩa đồn - trạm “Cùng nhau xây dựng đồn - trạm hữu nghị, cửa khẩu kiểu mẫu” đã phát huy hiệu quả.

Đại diện hai bên ký biên bản hội đàm tại phường Lào Cai.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đẩy mạnh áp dụng hình thức thông quan nhanh, số hóa giấy tờ xuất nhập cảnh đối với cư dân biên giới. Hai bên cũng nhất trí triển khai cơ chế miễn đóng dấu kiểm soát xuất nhập cảnh đối với lái xe đã đăng ký, nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa.

Trước dự báo lượng khách du lịch tăng trong các kỳ nghỉ lễ cuối năm 2026 và dịp “Năm hợp tác Du lịch Việt - Trung”, hai bên sẽ chủ động phương án phân luồng tại cửa khẩu.

Trước đó, ngày 15/10, tại xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Si Ma Cai (Việt Nam) và Phân Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Seo Pả Chư (Trung Quốc) tiến hành hội đàm, thống nhất phương hướng hợp tác trong quý IV/2026.

Trao danh hiệu “Sứ giả hữu nghị”.

Trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị và thẳng thắn, hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu vũ khí, vật liệu nổ, tiền giả, tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố; kịp thời trao đổi thông tin để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh hoặc cư trú trái phép.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai và Phân Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Seo Pả Chư ký biên bản hội đàm.

Hai bên cũng thống nhất duy trì cơ chế liên lạc thường nhật, đường dây điện thoại nóng và tuần tra liên hợp; tổ chức tuần tra đột xuất tại các khu vực trọng điểm khi phát hiện dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự. Khi phát sinh vụ việc trên biên giới, hai bên lấy việc phối hợp giải quyết giữa các cấp cơ sở tương ứng làm chính, không để tình hình phức tạp kéo dài.

Trưởng đoàn Đồn Biên phòng Si Ma Cai tặng quà Trưởng đoàn Phân Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Seo Pả Chư.

Kết thúc các nội dung làm việc, trưởng đoàn đại biểu hai bên ký biên bản hội đàm định kỳ quý III/2026 bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Hoạt động góp phần khẳng định quyết tâm của lực lượng biên phòng hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và cùng phát triển.