Biên phòng Lào Cai truy xét, phá đường dây đưa bé gái 14 tuổi xuất cảnh trái phép

Qua rà soát, trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện G.T.Ch. (SN 2009, trú tại Lào Cai) có dấu hiệu xuất cảnh trái phép. Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, khoảng tháng 12/2023, khi mới 14 tuổi, Ch. bị một đối tượng thông qua mạng xã hội facebook lôi kéo đi lấy chồng Trung Quốc. Tin lời dụ dỗ, Ch. giấu gia đình, một mình bắt xe lên Lào Cai để được đưa sang Trung Quốc.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai làm việc với đối tượng Ly Thền Hồ (ảnh: Trung Dũng).

Tại Lào Cai, Ch. được đưa về một căn nhà ở thôn Cốc Lầy, xã Bản Lầu, chờ thời điểm thuận lợi để vượt biên. Tối 24/12/2023, các đối tượng đưa Ch. đến một địa điểm khác giáp biên giới. Rạng sáng hôm sau, Ch. được đưa bằng xe máy theo đường mòn lên khu vực Mốc 154 rồi vượt biên, giao cho một người Trung Quốc đưa vào tỉnh An Huy để làm vợ một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Sau đó, Ch. sinh con và đến năm 2026 bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ do cư trú trái phép.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập án đấu tranh. Do vụ việc xảy ra đã lâu, Ch. còn nhỏ tuổi, tâm lý không ổn định, thông tin về các đối tượng rất hạn chế, quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn.

Di lý đối tượng Ly Thền Hồ (ảnh: Trung Dũng).

Từ những chi tiết ít ỏi Ch. nhớ lại, lực lượng phá án tập trung rà soát, xác minh nhiều địa bàn. Qua đó, xác định Sùng Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Bản Lầu) là một trong những đối tượng liên quan. Quang được xác định đang làm công nhân tại khu công nghiệp Cầu Kiền, Thiên Hương, Hải Phòng. Tối 27/9/2026, lực lượng truy xét đã bắt giữ Quang tại một quán cà phê ở phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng.

Tiếp tục mở rộng xác minh, lực lượng chức năng làm rõ Ly Thền Hồ (SN 1991, trú tại xã Pha Long, Lào Cai), người đã nhận tiền công từ Quang và trực tiếp đưa Ch. qua biên giới. Chiều 28/9/2026, lực lượng đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ Hồ khi đối tượng đang hành nghề sửa xe máy.

Hai đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang bị bắt giữ (ảnh: Trung Dũng).

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Quang và Hồ khai nhận hành vi liên quan. Căn cứ tài liệu ban đầu, đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.