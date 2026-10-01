Biên phòng Lào Cai chủ trì triệt phá vụ vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ 21.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vận chuyển số lượng lớn hàng cấm từ các tỉnh nội địa lên Lào Cai tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng từng bước làm rõ phương thức, quy luật hoạt động của đối tượng, từ đó xây dựng phương án đấu tranh.
Khoảng 5h ngày 29/9/2026, tại đường Chiềng On, tổ dân phố số 21, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Cam Đường kiểm tra xe tải Thaco biển kiểm soát 29C-889.83, do Trần Quang Khải (SN 1989, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển.
Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng các-tông chứa 21.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hehua, Chungwa, Dachongjiu và Harmonization. Số thuốc lá này đều không có tem nhập khẩu; lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Khải, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Việc kịp thời ngăn chặn số lượng lớn thuốc lá nhập lậu cho thấy sự chủ động của lực lượng chức năng trong đấu tranh với hoạt động vận chuyển hàng cấm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bien-phong-lao-cai-chu-tri-triet-pha-vu-van-chuyen-21000-bao-thuoc-la-lau-post362518.html