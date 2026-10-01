Biên phòng Lào Cai chủ trì triệt phá vụ vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vận chuyển số lượng lớn hàng cấm từ các tỉnh nội địa lên Lào Cai tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng từng bước làm rõ phương thức, quy luật hoạt động của đối tượng, từ đó xây dựng phương án đấu tranh.

Số lượng "khủng" thuốc lá nhập lậu bị thu giữ. Ảnh: Trung Dũng.

Khoảng 5h ngày 29/9/2026, tại đường Chiềng On, tổ dân phố số 21, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Cam Đường kiểm tra xe tải Thaco biển kiểm soát 29C-889.83, do Trần Quang Khải (SN 1989, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển.

Đối tượng Trần Quang Khải cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Trung Dũng.

Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng các-tông chứa 21.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hehua, Chungwa, Dachongjiu và Harmonization. Số thuốc lá này đều không có tem nhập khẩu; lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị triệt phá vụ vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu. Ảnh: Trung Dũng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Khải, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc kịp thời ngăn chặn số lượng lớn thuốc lá nhập lậu cho thấy sự chủ động của lực lượng chức năng trong đấu tranh với hoạt động vận chuyển hàng cấm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.