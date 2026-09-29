Biên phòng Iran bắt 50 người xâm phạm biên giới trên hướng biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran ngày 28/9 cho biết trong các chiến dịch riêng biệt, lực lượng chức năng đã bắt giữ 50 người với cáo buộc xâm phạm biên giới và thu giữ 2 tàu bị cáo buộc tham gia buôn lậu tại vùng biển Minab và Qeshm.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Đại tá Amir Malekzadeh, Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hormozgan, cho biết hai tàu bị thu giữ đang vận chuyển nhiên liệu buôn lậu và nhiều loại hàng hóa nhập lậu khác.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hormozgan cho biết lực lượng của cơ quan này giám sát chặt chẽ mọi hoạt động dọc theo đường bờ biển và trong vùng lãnh hải, đồng thời luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo đảm an ninh biên giới quốc gia.

Trong một diễn biến cùng ngày, theo hãng thông tấn Fars của Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng.

Chuẩn Đô đốc Sayyari cho rằng eo biển Hormuz, khu vực cửa ngõ hướng ra Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Sayyari tuyên bố lực lượng vũ trang Iran vẫn sẵn sàng ngăn chặn lực lượng đối phương “xâm nhập” lãnh thổ nước này.

Vị chỉ huy cấp cao của Iran này đồng thời khẳng định người Iran sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào từ bên ngoài quyết định thay họ.