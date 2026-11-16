Biên phòng bắt 2 người vận chuyển 2.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Hai đối tượng và tang vật bị lực lượng Biên phòng tạm giữ.

Ngày 16/11, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt quả tang 2 người vận chuyển trái phép 2.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, lúc 5 giờ 50 ngày 15/11, tổ công tác của đơn vị mật phục tại khu vực bãi biển thuộc khu phố Bãi Vòng, Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc thì phát hiện một phương tiện vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Lý (sinh năm 1975) và Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1994, cùng trú đặc khu Phú Quốc) đang vận chuyển 8 bao nylon chứa 2.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.