Biên phòng An Giang trao quyết định nâng lương cho 53 quân nhân chuyên nghiệp

Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao quyết định cho các quân nhân chuyên nghiệp.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc nâng lương cho 53 quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng và đề nghị các quân nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

TIẾN VINH