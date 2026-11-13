Biên phòng An Giang trao quyết định nâng lương cho 53 quân nhân chuyên nghiệp
Sáng 13/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc nâng lương cho 53 quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng và đề nghị các quân nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
TIẾN VINH
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bien-phong-an-giang-trao-quyet-dinh-nang-luong-cho-53-quan-nhan-chuyen-nghiep-a502391.html