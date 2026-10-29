Biên phòng An Giang tăng cường kiểm soát biên giới dịp cuối năm

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm soát chặt địa bàn

Với đặc thù có nhiều đường mòn, lối mở, khu vực giáp ranh, vùng biển rộng và hoạt động giao thương thường xuyên, An Giang đối mặt với nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện; phối hợp Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Ban Chỉ huy chỉ đạo các đồn, trạm, tổ công tác duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng tại địa bàn trọng điểm; kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở theo quy định.

Các đơn vị thường xuyên rà soát địa bàn có nguy cơ cao, điều chỉnh phương án tuần tra phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp kiểm soát thường xuyên với các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, phối hợp chính quyền cơ sở tiếp nhận tin báo, xác minh dấu hiệu nghi vấn, kịp thời xử lý vụ việc, hạn chế sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động.

Các đơn vị Biên phòng tỉnh An Giang đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu.

Chủ động đấu tranh với tội phạm

Trong phòng, chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, chủ động phát hiện dấu hiệu nghi vấn, phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, lực lượng tập trung kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở và khu vực giao thương sôi động; kịp thời phát hiện hành vi lợi dụng xuất, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa để đưa hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc hoặc hàng hóa không đủ thủ tục qua biên giới.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thông qua trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát và hội đàm. Hai bên phối hợp ngăn chặn tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời trao đổi, giải quyết vụ việc phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích của mỗi nước.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ được duy trì thường xuyên. Cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quy trình công tác, phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn buôn lậu qua biên giới.

Phát huy vai trò nhân dân

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy, quy định về phòng, chống ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò người có uy tín, tổ tự quản đường biên, cột mốc và các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Qua đó, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Các đơn vị còn gắn công tác phòng, chống tội phạm với dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin pháp luật và thực hiện quy định về quản lý biên giới. Qua tuyên truyền, người dân nâng cao nhận thức, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Những tháng cuối năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển.