Biên phòng An Giang tạm giữ 449 điện thoại cũ không rõ nguồn gốc

Hai đối tượng Nguyễn Văn Tính (thứ hai, từ trái qua) và Nguyễn Thành Nhân bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Ngày 21/10, Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1991) và Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1981), cùng trú tại xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, lúc 18 giờ 45 phút ngày 19/10, tại khu vực bến đò Đồng Ky, thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tổ công tác Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Nghiệp vụ, chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm tra ô tô biển kiểm soát 68A-002.39.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 bao tải màu xám chứa 449 điện thoại di động đã qua sử dụng, gồm 189 điện thoại Xiaomi Redmi 12C, 152 điện thoại Xiaomi Redmi 13C và 108 điện thoại iPhone X. Người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Cán bộ nghiệp vụ đội đặc nhiệm và Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm đếm tang vật.

Qua làm việc, Nguyễn Văn Tính khai đã liên hệ với một người tên Cảnh đang sinh sống tại Campuchia qua Facebook để đặt mua số điện thoại trên với giá thỏa thuận 95 triệu đồng, nhằm đưa về TP. Hồ Chí Minh bán kiếm lời. Tính thuê Nguyễn Thành Nhân lái ô tô từ Đồng Tháp đến khu vực chợ Đồng Ky nhận hàng với tiền công 1,5 triệu đồng.

Theo lời khai của Tính, một người đàn ông chưa rõ lai lịch đã dùng xe mô tô giao 2 bao tải điện thoại và nhận trước 25 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Tính và Nhân đưa xe qua đò sang bờ thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, kiểm tra. Nhân khai được Tính thuê vận chuyển hàng và chưa nhận tiền công.

Hiện Đồn Biên phòng Phú Hữu tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh nguồn gốc hàng hóa, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

TIẾN VINH