Biên phòng An Giang bắt người vận chuyển 2 tỉ đồng trái phép qua biên giới

Đối tượng Mai Văn Đồng cùng tang vật bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Ngày 10/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ một người có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện dấu hiệu vận chuyển tiền, vàng trái phép qua biên giới nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến 14h ngày 9/11, tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, lực lượng biên phòng bắt quả tang Mai Văn Đồng (sinh năm 1989, ngụ ấp Quốc Phú, xã Nhơn Hội) đang vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Kiểm tra xe máy do Đồng điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện một túi vải màu đen chứa 4.000 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 2 tỉ đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng, Đồng khai nhận vận chuyển số tiền trên từ Việt Nam qua Campuchia.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.