Chị Lan kiểm tra chất lượng sản phẩm gạch trước khi xuất bán

Chị Lan chia sẻ: Lập gia đình năm 1998, vợ chồng tôi từng làm nhiều nghề nhưng thu nhập vẫn không ổn định. Nhận thấy nhu cầu vật liệu xây dựng của người dân ngày càng tăng, năm 2005, tôi bàn bạc với chồng đầu tư sản xuất gạch bê tông không nung. Những năm đầu, gia đình tôi chủ yếu sử dụng xỉ than thu mua từ các lò gạch nung trên địa bàn làm nguyên liệu sản xuất. Khi hoạt động ổn định, năm 2007, tôi đăng ký thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh và đầu tư thêm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Khoảng từ năm 2015 - 2017, các lò gạch nung thủ công trên địa bàn dần dừng hoạt động khiến gia đình chị không có nguồn xỉ than làm nguyên liệu sản xuất. Cùng với quá trình đô thị hóa, lượng phế thải xây dựng ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu tìm kiếm giải pháp xử lý, tái sử dụng nguồn phế thải này. Nhận thấy có thể tận dụng gạch vỡ, bê tông vụn làm nguyên liệu sản xuất, chị đã tìm tòi, nghiên cứu cách tái chế, nghiền nhỏ các loại phế liệu này, phối trộn theo tỷ lệ phù hợp rồi đưa vào máy ép thành những viên gạch không nung.

Theo đó, chị Lan đã đầu tư 2 máy nghiền để xử lý bê tông, gạch vỡ thành các thành phần có kích thước nhỏ, phù hợp làm nguyên liệu sản xuất. Cùng với đó, gia đình đầu tư thêm 2 xe xúc lật, 8 máy trộn và 8 máy ép gạch phục vụ các công đoạn phối trộn nguyên liệu, tạo hình sản phẩm. Nhờ có máy móc, thiết bị, hoạt động sản xuất của cơ sở từng bước được cơ giới hóa, nâng cao năng lực sản xuất.

Hiện nay, bình quân mỗi tháng, cơ sở nhập khoảng 30 - 40 tấn xi măng và 20 tấn vôi để phục vụ sản xuất. Sản lượng đạt khoảng 72.000 viên gạch/tháng, doanh thu bình quân đạt khoảng 2 - 2,5 tỷ đồng/năm. Thị trường tiêu thụ chủ yếu tại các xã, phường lân cận.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho gia đình, hoạt động sản xuất của cơ sở còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người /tháng; cao điểm, cơ sở thuê thêm khoảng 10 - 15 lao động thời vụ, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, chị Lan còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương như: tặng quà, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa, làm đường giao thông tại khu dân cư…

Bà Vi Thị Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kỳ Lừa nhận xét: Chị Trần Thị Lan là hội viên phụ nữ năng động, chịu khó trong phát triển kinh tế. Mô hình sản xuất gạch không nung của gia đình chị Lan là hướng đi thiết thực, đã tận dụng, tái chế gạch vỡ, bê tông vụn thành nguyên liệu sản xuất, biến phế thải xây dựng thành nguồn tài nguyên có ích. Qua đó không chỉ tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường, hạn chế ô nhiễm và hướng đến sản xuất thân thiện với môi trường.

Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, chị Lan đã tìm ra hướng tận dụng hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người lao động, vừa góp phần giảm áp lực về chất thải xây dựng. Mô hình là minh chứng cho sự chủ động, sáng tạo của hội viên phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.