Biến phế phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên

BIẾN VỎ TRÁI CÂY THÀNH GIÁ THỂ HỮU CƠ

Nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý phế phụ phẩm từ hoạt động chế biến trái cây, Công ty TNHH DTH Môi Trường Xanh (xã Tân Phước 1) đã nghiên cứu đưa ra quy trình, công nghệ, thiết bị biến chúng thành sản phẩm có ích.

Ông Trường bên mẻ than sinh học từ gáo dừa mới ra lò.

Theo ông Dương Hoàng Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH DTH Môi trường xanh, nhà máy hiện đang duy trì hoạt động tương đối ổn định. Trung bình mỗi ngày, nhà máy xử lý khoảng 40 - 50 tấn vỏ trái cây; vào cao điểm có thể đạt khoảng 100 tấn/ngày.

Nguồn nguyên liệu chủ yếu là các loại vỏ trái cây phát sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong đó có vỏ sầu riêng, vỏ xoài và một số loại khác. Tùy từng mùa vụ mà cơ cấu nguyên liệu có sự thay đổi.

Sau quá trình xử lý, sản phẩm đầu ra của nhà máy là giá thể hữu cơ. Với 100 tấn vỏ trái cây đưa vào xử lý, có thể thu hồi khoảng 20 tấn giá thể hữu cơ.

Hiện sản phẩm được cung cấp cho nông dân và một số đơn vị tại khu vực Tân Phước sử dụng. Bên cạnh đó, nhà máy đang liên kết với các nhà máy sản xuất phân bón để tiêu thụ sản phẩm.

Các đơn vị này mua giá thể hữu cơ về phối trộn, sản xuất thành phân hữu cơ. Lượng sản phẩm tiêu thụ qua kênh này hiện chiếm khoảng 60% tổng sản lượng giá thể hữu cơ của nhà máy.

Theo anh Hiếu, giá thể hữu cơ này có chi phí thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm phân hữu cơ cùng loại trên thị trường, qua đó giúp nông dân giảm chi phí đầu vào. Về chất lượng, nhà máy thực hiện kiểm tra mẫu định kỳ khoảng 2 - 3 tháng/lần để đánh giá các chỉ tiêu của sản phẩm.

TỪ GÁO DỪA ĐẾN SẢN PHẨM THAN SINH HỌC GIÁ TRỊ CAO

Từ những chiếc gáo dừa vốn thường được xem là phụ phẩm sau chế biến, ông Phạm Quang Trường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Trường Minh Phát (phường Trung An) đã tìm hướng biến nguồn nguyên liệu này thành sản phẩm than sinh học có giá trị cao.

Lò đốt do cơ sở tự nghiên cứu, chế tạo là dạng lò nằm, khác với lò đứng truyền thống. Điểm đáng chú ý là nhiệt độ trong lò có thể lên đến khoảng 1.000°C. Mức nhiệt này giúp tạo ra than có hàm lượng carbon cao, qua đó nâng chất lượng sản phẩm.

Để làm được than đạt chất lượng không thể chỉ dựa vào máy móc. Doanh nghiệp phải liên tục nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình vận hành, từ cách điều chỉnh lò đến kiểm soát độ giòn, độ cứng của than, nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với yêu cầu của đối tác.

Theo ông Trường, nguồn nguyên liệu được cơ sở thu mua từ hộ dân, các điểm thu gom và những đơn vị cung cấp với số lượng lớn. Giá gáo dừa hiện được cơ sở thu mua với giá khoảng 4.500 - 6.000 đồng/kg.

Trung bình 1 tấn gáo dừa sẽ sản xuất được khoảng 270 kg than. Cơ sở hiện đạt sản lượng khoảng 2 - 2,5 tấn than/ngày, tương đương 50 - 60 tấn/tháng.

Giá than gáo dừa hiện dao động khoảng 22.000 - 23.000 đồng/kg. Nếu đạt chất lượng cao và được xuất khẩu, giá có thể tăng thêm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, kể cả khấu hao, doanh nghiệp thu lợi nhuận khoảng 2 triệu đồng/tấn.

Sản phẩm than gáo dừa của doanh nghiệp hiện được tiêu thụ thông qua đối tác tại tỉnh Vĩnh Long. Than được các đối tác mua về để tiếp tục gia công thành than shisha, than hoạt tính và một số sản phẩm khác. Phần lớn sản phẩm sau gia công được xuất khẩu.

Thực tế cho thấy, không chỉ gáo dừa, vỏ trái cây, thời gian qua, trên địa bàn cũng đã hình thành một số mô hình sản xuất từ phụ phẩm nông nghiệp như: Rơm rạ, vỏ trấu…

Đồng Tháp đã tập trung khuyến khích, hỗ trợ phát triển các mô hình tận dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, ngành Nông nghiệp và môi trường đã đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch kêu gọi các viện, trường sử dụng nguồn vốn khoa học - công nghệ để nghiên cứu, đưa ra các giải pháp đẩy mạnh khai thác phụ phẩm nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm hữu ích.