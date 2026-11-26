Xiaofei cung cấp dịch vụ nối mi ngay trên ô tô. Ảnh: SCMP

Xiaofei sống tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam (Trung Quốc) gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ câu chuyện mở dịch vụ nối mi di động ngay trên ô tô.

Cách đây 3 năm, trước khi trở thành thợ nối mi, Xiaofei từng làm nhiều công việc như sửa chữa xe buýt, hàn điện và lái xe tải.

Sau khi đi học, anh mở một cửa hàng nối mi cố định. Tuy nhiên, gần đây, anh mở rộng hoạt động bằng cách cung cấp dịch vụ nối mi di động, trực tiếp lái xe đến gặp khách hàng thay vì chỉ phục vụ những người sống gần cửa hàng, theo SCMP.

Trên xe, Xiaofei bố trí khu vực dành cho khách, sử dụng tấm lót dùng một lần để phủ lên ghế trước khi bắt đầu công việc.

Anh chụp ảnh hàng mi ban đầu của khách, sau đó sử dụng phần mềm chỉnh sửa để thử nghiệm nhiều kiểu nối mi khác nhau. Những hình ảnh này được trình chiếu trên màn hình ô tô, giúp khách lựa chọn kiểu dáng phù hợp.

Mỗi lần thực hiện thường kéo dài khoảng 1 giờ. Theo Xiaofei, đây là khoảng thời gian tương đối ngắn trong ngành nối mi, nhờ kinh nghiệm và kỹ năng của anh. Một số khách hàng thậm chí còn ngủ thiếp đi trong lúc được làm đẹp.

Tùy dịch vụ và kiểu nối mi, anh thu 300-500 nhân dân tệ (1,1 -1,9 triệu đồng) mỗi khách, mức giá cao hơn trung bình thị trường. Hiện tại, mỗi tháng anh kiếm được khoảng 50.000 nhân dân tệ (hơn 190 triệu đồng) mỗi tháng.

Được biết, anh và vợ gặp nhau cách đây 8 năm, khi cả hai cùng học nghề trang điểm. Khi hai người dự định kết hôn, bố vợ tương lai phản đối vì lo ngại nghề nghiệp trong ngành làm đẹp không mang lại thu nhập ổn định. Sau đó, anh đã thuyết phục được gia đình bên vợ. Anh dành toàn bộ tiền tiết kiệm cho đám cưới.

Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, anh nhiều lần bày tỏ sự biết ơn trước sự ủng hộ của vợ trong quá trình theo đuổi công việc.

Mô hình tiệm nối mi trên ô tô của Xiaofei nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số người dùng mạng xã hội đánh giá đây là cách kinh doanh thông minh, giúp tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho khách hàng.

Một người bình luận rằng chỉ cần có tay nghề và hiểu nhu cầu của khách, một chiếc ô tô cũng có thể trở thành không gian kinh doanh dịch vụ làm đẹp.