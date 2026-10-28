Biến nhận thức về an ninh phi truyền thống thành năng lực ứng phó thực tế của quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đơn vị liên quan.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025, ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, từ Đại hội lần thứ XI (năm 2011), Đảng đã chính thức xác định nhiệm vụ chủ động ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống và tiếp tục nhấn mạnh trong các kỳ đại hội sau. Nghị quyết số 147/NQ-CP đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chiến lược tổng thể quốc gia về lĩnh vực này.

Sau hơn một năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết đã đạt kết quả bước đầu trong thống nhất nhận thức, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong khi nhiều nguy cơ mới tiếp tục xuất hiện, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chủ động phối hợp, hành động thống nhất.

Gợi mở ba vấn đề để hội nghị thảo luận, Bộ trưởng Lương Tam Quang trước hết nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức, quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết số 147/NQ-CP. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống hiện diện trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính, môi trường, tài nguyên, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh đến dân số, di cư, đô thị hóa và tội phạm xuyên quốc gia. Những nguy cơ này gắn chặt với an ninh truyền thống, có thể tác động đến an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững.

Vấn đề thứ hai là nhận diện đầy đủ những thách thức mới trong kỷ nguyên số để kịp thời bổ sung giải pháp. Theo Bộ trưởng, trí tuệ nhân tạo ngày càng có vai trò quan trọng trong kinh tế, quốc phòng, an ninh, quản trị xã hội, nhưng cũng làm xuất hiện nguy cơ đối với chủ quyền số, an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Cùng với đó là các mối đe dọa từ tấn công mạng, thao túng thông tin, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc vào nền tảng công nghệ, hạ tầng chiến lược.

Vấn đề thứ ba là đổi mới tư duy phòng ngừa, ứng phó: Chuyển từ xử lý khi nguy cơ đã xuất hiện sang nhận diện, cảnh báo, hóa giải từ sớm, từ xa; từ xử lý theo sự vụ sang quản trị rủi ro liên tục, tích hợp yêu cầu bảo đảm an ninh ngay từ đầu trong chính sách và từng giai đoạn phát triển.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc- Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu, khả năng phục hồi sau thảm họa, dịch bệnh, tấn công mạng; lấy nhân dân làm trung tâm, an ninh con người làm mục tiêu, quan tâm nhóm yếu thế và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Kết quả thực hiện Nghị quyết phải được đánh giá bằng hiệu quả thực chất, không chỉ qua số văn bản, hội nghị hay hoạt động tuyên truyền.

Kết quả bước đầu và những điểm nghẽn trong triển khai

Báo cáo sơ kết cho biết, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 437/KH-BCA ngày 21/7/2025, xác định các nhóm nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2025-2030. Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết được tổ chức ngày 18/9/2025. Đến nay, 100% các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện. Lực lượng công an từ Trung ương đến địa phương thực hiện vai trò thường trực, tham mưu, theo dõi và đôn đốc triển khai.

Bộ Công an đã nghiên cứu, hoàn thành đề án hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, làm cơ sở rà soát, đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Ngày 23/6/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác tuyên truyền được triển khai qua nhiều loại hình báo chí, truyền thông và hoạt động ở cơ sở.

Để phục vụ dự báo, cảnh báo sớm, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số an ninh, an sinh, an toàn quốc gia và đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về an ninh phi truyền thống. Các công việc này hướng tới hình thành công cụ nhận diện, đánh giá nguy cơ và hỗ trợ điều hành.

Trong xây dựng phương án ứng phó, 6 bộ, cơ quan được giao xây dựng 11 kịch bản khung ở các lĩnh vực trọng yếu. Theo báo cáo, 5 kịch bản đã được ban hành, gồm 4 kịch bản của Bộ Công an và 1 kịch bản về năng lượng của Bộ Công Thương. Sáu kịch bản thuộc các lĩnh vực hàng hải, y tế, môi trường, lương thực, nguồn nước và tiền tệ đang tiếp tục hoàn thiện. Việc cụ thể hóa các kịch bản thành phương án phù hợp với từng địa phương cũng cần được đẩy nhanh.

Bên cạnh kết quả triển khai, báo cáo chỉ ra các khó khăn trong điều phối liên ngành, phân định trách nhiệm và thẩm quyền huy động nguồn lực. Một số nhiệm vụ được thực hiện lồng ghép trong kế hoạch chung, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả.

Đối với cơ sở dữ liệu về an ninh phi truyền thống, phạm vi rộng và nguồn dữ liệu đa dạng đặt ra yêu cầu thống nhất khái niệm, tiêu chí, cấu trúc thông tin và cơ chế kết nối, chia sẻ. Các vướng mắc trên cần được giải quyết để nâng cao khả năng thực hiện những phương án đã xây dựng.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham luận tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tham luận tại hội nghị, Bộ Quốc phòng cho biết đang hoàn thiện kịch bản ứng phó trong lĩnh vực hàng hải. Khó khăn là phải xác định rõ quan hệ giữa kịch bản này với các cơ chế phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố môi trường và bảo đảm an toàn hàng hải; phân định thẩm quyền chỉ huy, phối hợp và huy động lực lượng để tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu vướng mắc trong xác định tiêu chí, ngưỡng cảnh báo và điều kiện kích hoạt ứng phó đối với các nguy cơ về môi trường, nguồn nước, lương thực. Dữ liệu liên quan còn phân tán. Vì vậy, Bộ đề xuất thống nhất phương pháp đánh giá rủi ro, tăng cường liên thông dữ liệu và xây dựng kịch bản theo đặc thù từng vùng.

Bộ Y tế cho biết đã xây dựng dự thảo kịch bản khung gồm 4 tình huống, trong đó có 3 tình huống dịch bệnh và 1 tình huống về an toàn, an ninh sinh học. Bộ đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực, tăng cường năng lực y tế cơ sở và diễn tập liên ngành, nhất là khi điều kiện ứng phó giữa các địa phương chưa đồng đều.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất gắn nhiệm vụ nghiên cứu với sản phẩm, cơ quan tiếp nhận và trách nhiệm đưa kết quả vào sử dụng; tăng cường kết nối dữ liệu, thử nghiệm và đánh giá công nghệ cảnh báo sớm trong điều kiện vận hành thực tế.

Bộ Ngoại giao đề nghị ưu tiên hợp tác với các nước láng giềng, khu vực và ASEAN đối với các nguy cơ xuyên biên giới; tăng cường tham gia các khuôn khổ hợp tác đa phương, nghiên cứu và dự báo đối ngoại.

Bộ Tư pháp đề nghị kế thừa kết quả tổng rà soát hệ thống pháp luật để nhận diện khoảng trống, quy định chồng chéo và những vấn đề chưa rõ thẩm quyền. Đồng thời, cần phân biệt bất cập pháp lý với hạn chế trong tổ chức thi hành, từ đó lựa chọn phương án xử lý phù hợp, tránh ban hành thêm quy định không cần thiết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Không để xảy ra tình huống mới xác định cơ quan chủ trì

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-CP được nêu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ chiến lược đối với an ninh và phát triển đất nước, được triển khai trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách lớn.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết được thực hiện khẩn trương, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác hoàn thiện pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng kịch bản khung, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó và hợp tác quốc tế đều có chuyển biến tích cực.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao, biểu dương Bộ Công an đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ; biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ, sau hơn một năm triển khai vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cả về nhận thức và hành động. Vẫn còn tư tưởng coi đây là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an; một số nhiệm vụ chậm tiến độ, nhất là xây dựng các kịch bản khung ứng phó. Điều này đòi hỏi phải nâng cao nhận thức, chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế để chuyển nhận thức thành năng lực thực tế của quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Trung ương được ban hành thời gian qua, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, đã bổ sung nhiều quan điểm, tư duy mới, đột phá về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Những nội dung này cần được khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa trong quá trình triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP thời gian tới.

Về nhận thức, tư duy, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thống nhất cách tiếp cận: Phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, nhằm hình thành năng lực chung của quốc gia.

Lực lượng công an chủ trì nhận diện nguy cơ tác động đến an ninh quốc gia, tham mưu xử lý, điều phối những vấn đề liên ngành, liên địa bàn thuộc phạm vi Nghị quyết.

Các bộ, ngành quản lý lĩnh vực phải chủ trì nhận diện, kiểm soát rủi ro, nguy cơ; xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, nguồn lực và tổ chức ứng phó trong lĩnh vực phụ trách.

Các địa phương chủ động đánh giá những nguy cơ đặc thù, chủ trì kiểm soát các nguy cơ trên địa bàn; đồng thời có cơ chế phối hợp để ứng phó với những nguy cơ, thách thức vượt quá phạm vi quản lý của mình.

Đơn cử, ngành y tế phải chủ động chuẩn bị phương án ứng phó với những dịch bệnh khác trên cơ sở kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Ngành giáo dục cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý học sinh, sinh viên và phòng ngừa nguy cơ phát sinh qua không gian mạng. Các cơ quan báo chí, truyền thông cũng cần có phương án xử lý khủng hoảng truyền thông, kể cả trước những thủ đoạn lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp quan tâm, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, xác định đây là trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tư tưởng coi đây là việc riêng của lực lượng công an, không giao khoán cho một đơn vị chuyên môn rồi coi như đã hoàn thành trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khắc phục tình trạng chỉ khi xảy ra vấn đề thì mới xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Trách nhiệm của từng cơ quan phải được phân định rõ ngay trong cơ chế điều hành và các kịch bản ứng phó, bảo đảm chủ động, kịp thời xử lý khi phát sinh tình huống.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm về nhiệm vụ thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tám nhiệm vụ trọng tâm, rõ đầu mối và trách nhiệm thực hiện

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế điều hành, phối hợp nhưng không làm phát sinh tổ chức bộ máy. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành phù hợp yêu cầu chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Trong đó, cần làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; phương thức điều hành, chế độ thông tin, báo cáo và thẩm quyền huy động nguồn lực trong từng tình huống. Yêu cầu là không phát sinh tổ chức nhưng phải rõ đầu mối, trách nhiệm, thẩm quyền và quy trình.

Thứ hai, chuyển các kịch bản ứng phó từ "xây dựng" sang "vận hành được". Các bộ, ngành còn lại khẩn trương hoàn thành các kịch bản khung còn thiếu. Mỗi kịch bản phải xác định được dấu hiệu kích hoạt, người quyết định, người chỉ huy, lực lượng tham gia, cơ chế phối hợp giữa các ngành, địa phương, nguồn lực huy động, phương thức chia sẻ thông tin và cách xử lý khi tình huống chuyển cấp độ, "không chạy theo tiến độ mà làm hình thức". Sau khi hoàn thành kịch bản phải tổ chức tập huấn, diễn tập phù hợp, kịp thời rút kinh nghiệm, cập nhật những vấn đề phát sinh vào kịch bản.

Bộ Công an phối hợp rà soát các kịch bản chuyên ngành, bảo đảm liên thông, không chồng chéo và phù hợp với cơ chế ứng phó hiện hành.

Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất về năng lực dự báo, cảnh báo sớm. Bộ Công an tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an ninh phi truyền thống. Trong đó, nghiên cứu, làm rõ tiêu chí xác định các đe dọa, chỉ tiêu đối với từng lĩnh vực; thống nhất cấu trúc dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, cơ chế chia sẻ, trách nhiệm cập nhật, quyền khai thác, trách nhiệm tham mưu, xử lý khi có cảnh báo và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tận dụng tối đa hạ tầng, hệ thống dữ liệu hiện có của các bộ, ngành, địa phương để liên thông, đồng bộ, bảo đảm chất lượng và khả năng sử dụng lâu dài; không vì chạy theo thời hạn mà xây dựng hệ thống khó vận hành sau này.

Thứ tư, rà soát pháp luật để xử lý những khoảng trống và chồng chéo. Bộ Công an khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an tổng hợp những vấn đề có tính liên ngành, báo cáo Chính phủ để chỉ đạo thống nhất.

Các bộ, ngành rà soát quy định thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nhất là những vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định khoảng trống pháp lý, quy định chồng chéo, những nội dung chưa rõ thẩm quyền. Vấn đề đã rõ phải xử lý ngay theo thẩm quyền; vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, rà soát toàn bộ nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai, bảo đảm thực chất và khả thi. Bộ Công an rà soát tổng thể các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 437/KH-BCA, phối hợp với các bộ, ngành đề xuất điều chỉnh những nhiệm vụ thực sự cần thiết. Nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động thực hiện. Vấn đề lớn, vượt thẩm quyền hoặc làm thay đổi mục tiêu, định hướng của Nghị quyết thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thứ sáu, tập trung nguồn lực có trọng tâm, không dàn trải. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Tài chính chủ trì rà soát việc tổ chức các quỹ theo hướng tập trung, thống nhất và việc tổ chức bộ máy quản lý quỹ phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Trung ương.

Các bộ, ngành, địa phương phải xác định nguy cơ lớn nhất, địa bàn trọng điểm, lĩnh vực dễ bị tổn thương để ưu tiên nguồn lực; chủ động cân đối, cơ cấu dự toán thu, chi ngân sách, rà soát thể chế tài chính của các quỹ để tham mưu sử dụng hiệu quả.

Cần huy động nguồn lực về kinh phí, khoa học, công nghệ, dữ liệu và nhân lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, không chỉ từ Nhà nước mà còn từ các nguồn hợp pháp của xã hội. Đồng thời, chú trọng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài thông qua các kênh hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực cùng các đại biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu gắn nhiệm vụ an ninh phi truyền thống với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhằm chủ động nâng cao năng lực tự cường trong phòng ngừa, ứng phó; tránh lập thêm những chương trình, dự án riêng biệt nhưng không kết nối với nhiệm vụ đang triển khai.

Thứ bảy, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đặt hàng, tổ chức nghiên cứu từ những bài toán rủi ro cụ thể, gắn với cơ quan sử dụng kết quả.

Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích thử nghiệm, ứng dụng kết quả nghiên cứu; đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp đóng góp về khoa học, công nghệ phục vụ phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Thứ tám, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, người đứng đầu phải nắm rõ ngành, địa phương mình đối mặt với nguy cơ gì, phương án ứng phó ở đâu, lực lượng nào thực hiện, huy động nguồn lực nào và phối hợp với cơ quan nào.

Đồng thời, phải xây dựng đội ngũ có khả năng làm việc liên ngành, phân tích dữ liệu, dự báo và xử lý tình huống. Đây là yêu cầu lâu dài nhưng cần được quan tâm ngay từ bây giờ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công an tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm".

Các bộ, ngành, địa phương ngay sau hội nghị rà soát nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 147/NQ-CP và khẩn trương triển khai những nội dung đã thống nhất.

Bộ Công an định kỳ tổng hợp, đánh giá tiến độ, kết quả, sản phẩm thực hiện Nghị quyết; theo dõi, đôn đốc việc triển khai sau hội nghị, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chậm tiến độ.