Ngày 25/11, nhiều người dân và du khách vẫn ra bãi biển dọc đường Trần Phú, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để dạo chơi, tập thể dục. Càng về sau, lượng người đổ ra bãi biển càng đông. Ngoài người dân địa phương, một số du khách nước ngoài cũng xuống tắm biển và phơi nắng.

Buổi sáng, thời tiết khá nắng ấm, tuy nhiên biển tại một số khu vực vẫn động, sóng lớn. Đáng chú ý, đoạn từ công viên Bạch Đằng đến đường Yersin, đối diện tháp Trầm Hương, liên tục xuất hiện những đợt sóng mạnh đánh vào bờ.

Ghi nhận của phóng viên, dọc bãi biển đường Trần Phú, một số du khách thong thả dạo chơi, chụp ảnh. Trong khi đó, nhiều người vẫn xuống tắm biển, vui đùa giữa lúc sóng lớn liên tục đánh vào bờ. Thậm chí, có người bị sóng xô ngã nhưng vẫn tiếp tục ở dưới nước.

Một số du khách chỉ dạo chơi, chụp ảnh gần bờ. Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có du khách nước ngoài, vẫn phớt lờ biển cấm và loa cảnh báo, vô tư xuống nước vui đùa với sóng biển.

Trước tình hình này, nhiều ngày qua, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo cấm tắm dọc tuyến biển, đồng thời phát loa nhắc nhở người dân, du khách không xuống tắm để phòng tránh tai nạn.

Trên bờ, 15 cán bộ với nhiều đơn vị khác nhau gồm nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ phường Nha Trang được bố trí tuần tra.

Khi phát hiện người dân, du khách xuống biển tắm, lực lượng chức năng lập tức nhắc nhở, yêu cầu lên bờ để bảo đảm an toàn.

Một cán bộ đang nhắc nhở, yêu cầu du khách nước ngoài lên bờ. Một cán bộ tuần tra cho biết những ngày qua, biển Nha Trang động, sóng mạnh nên lực lượng chức năng bố trí khoảng 15 người mỗi lượt, chia thành 3 ca, tuần tra từ 5-22h hằng ngày để nhắc nhở, bảo đảm an toàn.

Song song với hoạt động tuần tra trên bờ, Đội Cứu nạn - cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng bố trí nhân viên mang theo áo phao, tuần tra dọc bãi biển để kịp thời phát hiện, ứng cứu các trường hợp có dấu hiệu đuối nước.

Một thành viên đội cứu hộ cho biết, khi sóng lớn, lực lượng thường xuyên cảnh báo, yêu cầu người dân không xuống tắm. Nhiều người chấp hành, nhưng cũng có trường hợp phản ứng gay gắt, không chịu lên bờ.

Chẳng hạn, chiều 21/11, một người đàn ông bất chấp cảnh báo, xuống biển tắm. Khi được lực lượng cứu hộ nhắc nhở, yêu cầu lên bờ do thời tiết nguy hiểm, người này không chấp hành mà còn chửi bới, chống đối và đe dọa tấn công các thành viên trong đội. Lực lượng cứu hộ sau đó buộc phải khống chế người đàn ông và bàn giao cho Công an phường Nha Trang xử lý theo quy định.

Theo ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, đơn vị chủ yếu thực hiện tuyên truyền, vận động, cảnh báo, không có thẩm quyền cưỡng chế người dân, du khách lên bờ. Khi có trường hợp không chấp hành, Ban phải phối hợp với công an phường và lực lượng dân quân can thiệp.

Theo phân cấp, chính quyền phường quản lý khu vực trên bờ, còn vùng biển thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý vịnh Nha Trang. Ông Vân cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu chế tài xử lý những trường hợp cố tình vi phạm lệnh cấm tắm biển.

Liên quan vấn đề này, trao đổi PV Báo VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, quy chế quản lý bãi biển, công viên trên địa bàn có quy định nghiêm cấm hành vi tắm biển tại những khu vực đã đặt biển cấm. Tuy nhiên, một số người dân và du khách vẫn cố tình xuống nước khi biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo vị lãnh đạo này, hiện chưa có quy định xử phạt riêng đối với hành vi cố tình tắm biển khi có cảnh báo cấm. Tuy nhiên, tùy tính chất, mức độ vi phạm, người không chấp hành yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ có thể bị xử phạt về hành vi cản trở người thi hành công vụ hoặc gây mất trật tự công cộng.

Lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không xuống biển khi có cảnh báo nguy hiểm. Khi phát hiện người gặp nạn, cần thông báo ngay cho nhân viên cứu hộ, không tự ý xuống nước ứng cứu nếu không có kỹ năng, nghiệp vụ để tránh nguy hiểm cho bản thân.

Sáng nay (25/11), thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trao quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thân nhân hai ông Nguyễn Duy An (58 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) và Phạm Sáng (45 tuổi, nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang). Theo quyết định, hai người được truy tặng huân chương vì đã dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng. Sáng 21/11, phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước khi tắm biển ở phường Nha Trang, ông An lập tức ứng cứu nhưng bị kiệt sức. Thấy hai người gặp nguy hiểm, ông Sáng mang phao bơi ra ứng cứu, đưa cả hai vào bờ. Người phụ nữ được cứu sống, song ông An tử vong do đuối nước. Ông Sáng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Trước đó, ngày 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đã ký quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông An và ông Sáng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cứu người gặp nạn trên địa bàn.