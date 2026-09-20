Biến Nhà máy Xe lửa Gia Lâm thành không gian sáng tạo âm nhạc

Đêm nhạc Bốc Fest 2026 mùa 1 với sự hội ngộ những nghệ sĩ trẻ và các nghệ sĩ, nhóm nhạc tên tuổi như Bức Tường, Hải Bột. Ảnh: BTC

Bốc Fest 2026 do Công ty Cổ phần Truyền thông My Tonic tổ chức, với chủ đề “giao thoa thế hệ”. Thay vì sắp xếp các nghệ sĩ trình diễn độc lập, chương trình dành một phần quan trọng cho những màn kết hợp, qua đó tạo nên sự đối thoại giữa các thế hệ, phong cách và cá tính âm nhạc.

Bốn tiết mục kết hợp gồm LEXXY và Vinh Khuất với “Quá lâu”; Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân với “Hương ngọc lan”; Hải Bột và 52Hz với “Now She Don't”; Bức Tường và RHYDER với “Bông hồng xanh” và “Tâm hồn của đá”.

Mỗi màn kết hợp mang một màu sắc riêng, nhưng cùng hướng đến việc đặt những nghệ sĩ ở các thế hệ, hành trình và phong cách khác nhau vào một không gian biểu diễn chung. Qua đó, những ca khúc quen thuộc được tiếp cận dưới một cách thể hiện mới, trong khi các nghệ sĩ trẻ có cơ hội đứng chung sân khấu với những tên tuổi đã tạo dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Các nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Bức Tường cùng RHYDER trong hai ca khúc “Bông hồng xanh” và “Tâm hồn của đá” tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Một bên là ban nhạc rock có vị trí lâu năm trong đời sống âm nhạc Việt Nam, bên kia là gương mặt trẻ được biết đến qua những sản phẩm và chương trình âm nhạc dành cho thế hệ khán giả mới.

Chương trình quy tụ 11 nghệ sĩ, nhóm nhạc gồm: Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, RHYDER, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY.

Khoảng 5.000 khán giả đã đến Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội) để theo dõi chương trình. Không gian công nghiệp đặc trưng của nhà máy xe lửa cũng tạo nên một bối cảnh khác biệt cho lễ hội, góp phần hình thành trải nghiệm âm nhạc gắn với không gian đô thị.

Màn trình diễn rock đầy năng lượng trên sân khấu. Ảnh: BTC

Với khán giả trẻ, việc đưa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ lên cùng một sân khấu không chỉ tạo thêm lựa chọn thưởng thức mà còn mở ra cơ hội khám phá những dòng nhạc, nghệ sĩ và ca khúc mới. Ở chiều ngược lại, những nghệ sĩ thuộc thế hệ trước có thêm cơ hội tiếp cận một lớp khán giả mới thông qua cách dàn dựng và kết hợp cùng các gương mặt trẻ.

Đây cũng là một trong những hướng đi đáng chú ý của các lễ hội âm nhạc hiện nay: Không chỉ xây dựng một đêm diễn với nhiều nghệ sĩ, chương trình hướng tới việc tạo ra câu chuyện riêng, để khán giả có trải nghiệm xuyên suốt thay vì chỉ thưởng thức từng tiết mục độc lập.

Theo Ban Tổ chức, chương trình được định hướng phát triển thành một chuỗi lễ hội theo mùa. Mỗi mùa được xây dựng như một “trạm văn hóa”, mang chủ đề, câu chuyện và màu sắc âm nhạc riêng. Từ đó, chương trình hướng tới xây dựng một không gian gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng. Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới cộng đồng, những lễ hội âm nhạc mới có thể góp thêm một lựa chọn cho đời sống giải trí của người dân, đặc biệt là khán giả trẻ, từ đó góp phần cho phát triển công nghiệp văn hoá của Thủ đô.