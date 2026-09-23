Biển người xuống phố ngắm dàn đèn lồng khổng lồ ở phố núi Thái Nguyên

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố Thái Nguyên, không khí Trung thu trở nên náo nhiệt khi các mô hình đèn lồng khổng lồ được đưa xuống đường phố, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, chụp ảnh.

Mới đây, chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” đã diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên).

Chương trình với chủ đề "Mùa trăng yêu thương" diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên)

Cùng với đó là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật Lân - Sư - Rồng sôi động cùng hội thi mô hình đèn, rước đèn và phá cỗ dành cho thiếu nhi.

Ghi nhận của PV Văn Hóa, không khí xung quanh khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp và dọc các tuyến phố như: Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Bắc Kạn... đông đúc, nhộn nhịp người dân đến tham quan.

Từng dòng người nườm nượp đổ về mỗi lúc một đông, hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu khi các mô hình đèn lồng khổng lồ bắt đầu diễu hành xuống phố trong tiếng nhạc, trống hội rộn rã.

Hàng nghìn người đổ xuống đường để hòa chung bầu không khí đêm trăng xứ Trà

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm và thưởng ngoạn những mô hình đèn lồng khổng lồ được tạo hình công phu.

Mỗi sản phẩm mang theo một chủ đề cùng cách tạo hình đa dạng, các mô hình đèn lồng lấy ý tưởng từ linh vật trong 12 con giáp hay công trình và hình ảnh quen thuộc trong đời sống, mỗi sản phẩm mang một cách thể hiện riêng, tạo nên không gian Trung thu nhiều màu sắc.

Bà Nguyễn Yến Nhi (tổ 46, phường Phan Đình Phùng) cho biết, đây là lần thứ 2 chị đưa các cháu đến đêm hội và các cháu rất thích thú trước những mô hình đèn lồng được trang trí nhiều màu sắc.

Những em nhỏ thích thú với loạt mô hình đèn lồng trung thu khổng lồ, rực rỡ sắc màu tại sự kiện

"Các cháu nhà tôi nay đến đây chơi và xem đèn lồng, các cháu rất thích, nhất là những mô hình có hình dáng và cách trang trí khác nhau.

Những sân chơi cộng đồng giàu màu sắc truyền thống như thế này thực sự là món quà tinh thần ý nghĩa cho các em nhỏ mỗi dịp Trung thu", bà Nhi chia sẻ.

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều người lớn cũng dành sự quan tâm đến không khí rước đèn và cách các mô hình được đưa xuống phố, tạo nên một hoạt động Trung thu thu hút nhiều lứa tuổi.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (phường Phan Đình Phùng) cho biết, gia đình ông ấn tượng với không khí náo nhiệt cùng những mô hình có hình thù khác nhau khi đoàn rước di chuyển qua các tuyến phố.

"Không khí rất náo nhiệt, các mô hình rước đèn có nhiều hình thù độc đáo, đi giữa phố nhìn rất đẹp và thu hút, nhất là cách họ đưa các biểu tượng văn hóa vào dòng diễu hành đã tạo nên một sản phẩm du lịch nét riêng, giúp du khách cảm nhận rõ sức sống náo nhiệt của phố núi", ông Tùng nói.

Gia đình anh Tùng ấn tượng với không khí náo nhiệt cùng những mô hình đèn bắt mắt

Theo phương án của Công an tỉnh Thái Nguyên, chương trình quy tụ 32 mô hình đèn tham gia biểu diễn, rước đèn, kết hợp cùng các hoạt động múa Lân - Sư - Rồng, biểu diễn văn nghệ và phá cỗ Trung thu.

Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động đêm hội, xung quanh Quảng trường Võ Nguyên Giáp và dọc các tuyến đường diễn ra rước đèn, lực lượng chức năng được huy động, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và kịp thời hỗ trợ người dân cùng du khách.

Với loạt hoạt động dành cho thiếu nhi và cộng đồng, chương trình tạo thêm sân chơi trong dịp Trung thu, từ đó giúp nâng cao đời sống tinh thần của người dân đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Sự kiện Trung thu tại Thái Nguyên với những màn nghệ thuật đặc sắc

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi

Các tiết mục văn nghệ và diễu phố đèn lồng thu hút đông đảo người dân, du khách tìm đến chiêm ngưỡng, thưởng thức

Người dân, du khách quay phim, phát trực tiếp sự kiện trên mạng xã hội