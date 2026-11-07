Biển người nín thở chờ công bố Hoa hậu Việt Nam 2026

Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 không còn một chỗ trống, từ vài tiếng trước giờ "G". Gần 10.000 khán giả đến Đồi Rồng, Hải Phòng để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 còn quy tụ dàn ca sĩ đình đám của Vpop.

Rất đông khán giả đến Quảng trường Danh Vọng là người nhà của thí sinh trong top 25. Lưu Phương Anh, đại diện của chủ nhà Hải Phòng, là thí sinh thu hút lượng khán giả ủng hộ đông bậc nhất.

Trong ảnh là người nhà, những người ủng hộ cho 2 thí sinh Nguyễn Yến Trang và Đặng Thị Ngọc Lan. Họ mang theo banner, biển cổ động cầm tay để "tiếp lửa" cho các thí sinh.

Gần 10.000 khán giả được thưởng thức âm nhạc, các sân khấu trình diễn của thí sinh qua phần thi áo dài, áo tắm, áo dạ hội và quan trọng nhất là từng khoảnh khắc công bố kết quả. Đường dây kịch bản của chương trình đưa khán giả đi qua cung bậc cảm xúc thăng hoa, hồi hộp liên tục và điều này chỉ có ở các đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Đám đông nhiều lần nín thở để chờ kết quả công bố top 15, top 10, top 5, top 3 và xác định các vị trí Hoa hậu, Á hậu. Khi ánh đèn tập trung vào sân khấu chính, kết hợp âm thanh đếm nhịp hồi hộp, đó là lúc hàng nghìn khán giả im lặng và nín thở từng giây.

Từ khoảnh khắc hồi hộp đó, mọi thứ tập trung vào sân khấu và khán giả thấy rõ độ hoành tráng của sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chỉ trong tích tắc, ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn hiện rõ trên từng khuôn mặt khán giả. Nụ cười hạnh phúc của nhóm cổ động viên này lại song hành cùng khoảng lặng hụt hẫng từ những ai lỡ hẹn với thí sinh mình yêu mến.

Hàng trăm khán giả ùa lên sân khấu để chúc mừng khoảnh khắc chiến thắng của hoa hậu Nguyễn Yến Trang và thành công của 2 Á hậu Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh. Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ và trọn vẹn.