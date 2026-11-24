Ghi nhận của phóng viên, từ chiều tối 24/11, lượng người và phương tiện đổ về khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng đông. Các tuyến đường dẫn đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng và khu vực bến Bạch Đằng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Nhiều người dân, đặc biệt là các gia đình và nhóm bạn trẻ tranh thủ đến sớm chọn vị trí đẹp, tham gia trải nghiệm các hoạt động và chờ đón màn trình diễn pháo hoa. Không khí tại khu vực trung tâm trở nên náo nhiệt, các khu vực công cộng ven sông Sài Gòn cũng thu hút đông đảo người dân.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp trong tối 24/11.

Trước tình hình này, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng phương án, huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau chương trình bắn pháo hoa.

Lực lượng CSGT được phân công phụ trách từng địa bàn, tập trung tại khu vực trận địa pháo hoa, các tuyến đường dẫn vào địa điểm tổ chức và những giao lộ trọng điểm.

CSGT TP.HCM căng mình điều tiết giao thông trong đêm bắn pháo hoa.

Các đội, trạm CSGT đường bộ bố trí chốt cô lập, chốt điều hòa giao thông, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, tổ chức phân luồng và hướng dẫn phương tiện di chuyển, dừng, đỗ đúng quy định.

Song song đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ùn tắc giao thông.

Rào chắn tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Công tác phòng ngừa tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép cũng được chú trọng. Đối với đường thủy, các đội, trạm CSGT tăng cường tuần tra, nắm tình hình trên sông; phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP.HCM và Cảng vụ Hàng hải bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa.

Các phương tiện thủy được yêu cầu giải tỏa neo đậu, tạm dừng hoạt động trong thời gian cần thiết để phòng ngừa tai nạn.

Trung tâm TP.HCM đông đúc trước giờ bắn pháo hoa.

CSGT khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin giao thông, phương án phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp; tuyệt đối không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc tại khu vực cấm để xem pháo hoa. Đồng thời, chấp hành biển báo, hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cùng với đó, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ... được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ người dân trong đêm bắn pháo hoa.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026, TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm: khu vực đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Công viên Phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một và khu vực Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Trong tối nay, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tại trụ sở HĐND & UBND TP.HCM, người dân, du khách sẽ được ngắm màn trình diễn 3D mapping đặc sắc...

Một số hình ảnh khác ghi nhận trong tối 24/11: