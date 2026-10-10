Biển người đổ về Hồ Gươm xem pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngay từ chiều tối 10/10, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tập trung dọc các tuyến phố trung tâm để chờ thưởng thức màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Càng gần thời điểm bắn pháo hoa, không khí tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm càng trở nên náo nhiệt. Dòng người từ nhiều hướng liên tục đổ về trung tâm Thủ đô, khiến các tuyến phố quanh hồ đông đúc, nhiều vị trí thuận lợi để quan sát nhanh chóng chật kín.

Dọc các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền và những tuyến đường dẫn vào khu phố cổ, người dân tập trung từ sớm để lựa chọn vị trí theo dõi màn trình diễn pháo hoa.

Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, các nhóm bạn trẻ và du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm. Dù phải chờ đợi trong thời gian dài, nhiều người vẫn háo hức, hướng về khu vực trình diễn và chờ những chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời Hà Nội.

Tại các khu vực ven hồ, lượng người tiếp tục tăng khiến nhiều vị trí gần như không còn khoảng trống.

Nhiều người tranh thủ chọn chỗ ngồi trước quanh khu vực Hồ Gươm.

Không khí náo nhiệt bao trùm khu vực trung tâm khi thời điểm bắn pháo hoa đến gần. Được biết, điểm nhấn của chương trình năm nay là màn trình diễn pháo hoa hỏa thuật kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến những hiệu ứng ánh sáng đa dạng, góp phần tạo nên không khí sôi động trong đêm kỷ niệm của Thủ đô.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là dịp để người dân Hà Nội ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 10/10/1954, khi Thủ đô được giải phóng, mở ra chặng đường phát triển mới. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng màn trình diễn pháo hoa góp phần tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Hà Nội.