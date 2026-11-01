'Biển người' đổ về điểm cầu Hưng Yên, đưa máy gặt, hát chèo lên sân khấu tiếp lửa cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh

Biển người rợp cờ hoa từ sáng sớm

Ngay từ đầu giờ sáng 1/11, khu vực Quảng trường Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên đã chật kín người. Toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình cùng gia đình thí sinh và hàng ngàn người dân địa phương đã có mặt từ rất sớm để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn.

Đến dự và trực tiếp động viên tinh thần nhà leo núi tại điểm cầu, có ông Phạm Quang Ngọc - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Đặng Thanh Giang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân đã tiếp thêm nguồn động lực lớn cho nam sinh chuyên Sinh học trước giờ bước vào cuộc tranh tài quyết định tại trường quay S14.

Khắp quảng trường rợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng hàng loạt băng rôn, khẩu hiệu gieo vần ấn tượng được các học sinh Chuyên Thái Bình giăng cao như: "Quang Minh bứt phá, tỉnh mình vinh quang", "Đường đua rực rỡ, Quang Minh tỏa sáng". Mỗi khi hình ảnh điểm cầu Hưng Yên xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, hàng ngàn khán giả lại đồng thanh hô vang: "Quang Minh chiến thắng! Quang Minh vô địch!", tạo nên âm hưởng dồn dập, sôi nổi suốt buổi sáng.

Điểm nhấn đặc biệt nhất tại điểm cầu Hưng Yên năm nay là màn cổ vũ mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ và truyền thống quê hương lúa nước. Thay vì chỉ sử dụng các tiết mục cổ động thông thường, thầy và trò cùng người dân địa phương đã tái hiện không gian văn hóa truyền thống ngay tại quảng trường. Những làn điệu chèo mượt mà, hình ảnh tà áo tứ thân, chiếc nón lá và những bông lúa vàng trĩu hạt được lồng ghép khéo léo trong các tiết mục biểu diễn tiếp sức. Đáng chú ý, một chiếc máy gặt thực tế cũng được lái thẳng lên khu vực sân khấu điểm cầu, trở thành biểu tượng độc đáo tượng trưng cho sức mạnh nông nghiệp hiện đại và tinh thần "gặt hái" đỉnh cao tri thức gửi tới Nguyễn Huy Quang Minh.

Từ điểm cầu quê nhà, những lời chúc của gia đình, thầy cô và bạn bè Trường THPT Chuyên Thái Bình đã được truyền tải trực tiếp tới trường quay VTV, tiếp thêm sự tự tin cho thí sinh sở hữu tổng điểm tích lũy vòng loại cao nhất (820 điểm) trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế Olympia 2026.