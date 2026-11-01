Biển người đổ về Concert Quốc gia tại Thái Nguyên

Như Văn Hóa thông tin, Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” diễn ra lúc 20h ngày 1.11 tại Sân vận động Thái Nguyên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường quanh sân vận động, lực lượng chức năng được bố trí thường trực để phân luồng giao thông, kiểm tra và hướng dẫn khán giả di chuyển, bảo đảm việc tiếp cận khu vực tổ chức chương trình diễn ra thông suốt.

Từ 15h, hàng chục nghìn khán giả đã đổ về sân vận động, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt kiểm soát vé trước khi vào bên trong, tạo nên khung cảnh đông đúc trên các tuyến đường dẫn tới khu vực tổ chức.

Dòng người đổ về Sân vận động tỉnh Thái Nguyên

Ngay trước cổng và khu vực quầy soát vé, dòng người nối dài. Nhiều khán giả háo hức chờ đợi khoảnh khắc được bước vào không gian nghệ thuật tôn vinh tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Để kiểm soát lượng người vào sân, Ban tổ chức bố trí các lối soát vé theo từng hạng vé, sử dụng rào chắn phân chia khu vực di chuyển, giúp khán giả lần lượt tiếp cận cổng vào theo hướng dẫn.

Bên trong sân vận động, sắc đỏ của cờ Tổ quốc phủ kín nhiều khu vực khán đài, tạo nên hình ảnh nổi bật trước giờ khai màn, khi khán giả cùng hướng về sân khấu chờ đón chương trình nghệ thuật.

Concert được xây dựng thành 3 chương nghệ thuật gồm “Chung một nguồn cội, Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước, Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng, Chung một tương lai”, tái hiện hành trình lịch sử và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Khu vực phía trong sân khấu

Xuyên suốt 3 chương là sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu hiện đại, chuyển tải những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các tiết mục được dàn dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, hướng đến tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì thực hiện, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 23.11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19.12, gắn với 195 năm thành lập tỉnh.

Ngoài 30.000 vé miễn phí phục vụ khán giả tại sân vận động Thái Nguyên, Ban tổ chức lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh và ánh sáng tại 2 điểm cầu để phục vụ người dân theo dõi chương trình.

Tại quảng trường Vạn Xuân và quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn khán giả có thể theo dõi trực tiếp chương trình qua hệ thống màn hình, âm thanh, ánh sáng và màn trình diễn pháo hoa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Sân vận động Thái Nguyên nơi diễn ra chương trình Concert "Nối vòng tay lớn"

An ninh khu vực được siết chặt, đảm bảo an toàn

Đông đảo người dân hòa vào không khí đại nhạc hội