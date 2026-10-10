Biển người đổ về các hồ ở Hà Nội chờ xem pháo hoa

Người dân đổ về các hồ từ sớm, tranh thủ tìm chỗ chờ xem bắn pháo hoa

Các vị trí thuận lợi quanh hồ Hoàn Kiếm gần như kín chỗ. Nhiều người mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống để chờ đợi màn pháo hoa.

Không còn chỗ nhiều bạn trẻ lại chọn vỉa hè xa hơn chút để ngắm pháo hoa.

Vợ chồng anh Kiên từ Hải Dương di chuyển lên Hà Nội từ 15h, tranh thủ tìm chỗ đẹp để có thể thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa tối 10/10.

Vỉa hè các tuyến phố Lạc Long Quân, Trích Sài kín chỗ từ sớm.

Lượng người đổ về đông khiến giao thông tại một số khu vực bắt đầu ùn tắc.

Người dân ngồi dọc ven hồ Tây, chờ đón màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời Thủ đô.

Dù còn vài tiếng nữa mới bắt đầu, không khí chờ xem pháo hoa đã náo nhiệt quanh các hồ ở Hà Nội.