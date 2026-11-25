Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tạo nên không gian hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

Khoảng 50.000 đại biểu và khán giả trực tiếp tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Ngày 24/11/2026 đánh dấu mốc Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên cả nước, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội, đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng thông qua các hoạt động trải nghiệm, thưởng thức nghệ thuật và tôn vinh di sản.

Qua đó, tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng, lan tỏa các giá trị dân tộc, đồng thời khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn minh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Các nghệ sĩ cùng góp tiếng nói nghệ thuật vào bản hòa ca về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam.

Mỗi tiết mục nghệ thuật mang đến một sắc thái riêng, cùng hòa quyện trong bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng, thống nhất...

Với khoảng 50.000 đại biểu và khán giả trực tiếp có mặt, cùng hàng triệu công chúng theo dõi qua truyền hình, các nền tảng online, chương trình nghệ thuật đặc biệt đã biến không gian Mỹ Đình thành một đại tiệc nghệ thuật giàu sắc màu và cảm xúc.

Được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, “Muôn sắc Việt Nam” mở ra hành trình khám phá dòng chảy văn hóa Việt Nam, từ cội nguồn lịch sử, những di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ đến sức sáng tạo và khát vọng hội nhập hôm nay.

Sự hội tụ của các nghệ nhân, nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, cùng những chất liệu văn hóa đặc sắc từ khắp mọi miền đất nước, đã góp phần khắc họa một Việt Nam đa dạng trong bản sắc nhưng thống nhất trong tinh thần đoàn kết. Mỗi tiết mục vừa mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, vừa góp thêm một thanh âm vào bản hòa ca chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Cổ phục Việt Nam được giới thiệu trên sân khấu nghệ thuật, mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Bạn trẻ Yến Nhi ấn tượng với những tiết mục giới thiệu trang phục truyền thống Việt Nam.

Lần đầu tham dự một chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam, bạn trẻ Yến Nhi (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) bày tỏ niềm vui và sự bất ngờ khi được thưởng thức những tiết mục giới thiệu về trang phục truyền thống Việt Nam. Theo Nhi, cổ phục Việt Nam có sự phong phú, đa dạng và gần gũi với giới trẻ nếu được giới thiệu bằng những hình thức phù hợp.

Nhi đặc biệt ấn tượng với các tiết mục ở chương cuối, cùng màn pháo hoa được dàn dựng công phu và khoảnh khắc hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng trong những ca khúc về quê hương, đất nước. “Khi mọi người cùng hát, cùng chia sẻ niềm tin và tình yêu dành cho Việt Nam, em cảm nhận rõ tinh thần hào hùng và niềm tự hào dân tộc. Em mong những chương trình như thế này được tổ chức thường xuyên hơn để văn hóa, bản sắc Việt Nam đến gần hơn với các bạn trẻ”, Nhi chia sẻ.

Bạn trẻ Phương Thảo không giấu được niềm vui khi được hòa giọng cùng đông đảo khán giả trong đêm nhạc.

Cùng chung cảm xúc, bạn trẻ Phương Thảo (sinh viên Trường Đại học Thương mại) cho biết chương trình mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt khi được thưởng thức những giai điệu hào hùng, hòa giọng cùng đông đảo khán giả và hát Quốc ca giữa không gian sân vận động.

Phương Thảo ấn tượng nhất với tiết mục mở màn có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương cùng các nghệ sĩ. Những giai điệu hào sảng khiến cô xúc động và thêm tự hào khi được là người Việt Nam. Với Thảo, những chương trình nghệ thuật như “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ tạo nên trải nghiệm thưởng thức đáng nhớ mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và những hy sinh của cha ông.

Bạn trẻ Nguyễn Thị Hảo (bên trái) ấn tượng trước quy mô và những màn trình diễn công phu của chương trình.

Còn bạn trẻ Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa) không khỏi ấn tượng trước quy mô, sự hoành tráng của chương trình, đặc biệt là màn pháo hoa mãn nhãn khép lại đêm diễn. Đặc biệt nhiều tiết mục có sức lan tỏa khi giai điệu vừa vang lên, khán giả đã có thể hòa giọng theo từng lời ca.

Song, điều khiến cô bạn trẻ bất ngờ nhất là tiết mục “Bức tranh di sản”, với sự đầu tư về hình ảnh, trang phục và số lượng nghệ sĩ tham gia trình diễn. “Với em, việc đưa văn hóa truyền thống và các di sản vào những tiết mục nghệ thuật chính là điểm cộng, cũng là linh hồn của chương trình ‘Muôn sắc Việt Nam’”, Hảo chia sẻ.

Chị Hồng Ngọc ấn tượng với các tiết mục nghệ thuật truyền thống được thể hiện bằng hình thức mới, góp phần đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với giới trẻ.

Ở góc nhìn khác, chị Phạm Hồng Ngọc (28 tuổi, giáo viên tại một trường tư thục ở Hà Nội) đánh giá cao những tiết mục khai thác các làn điệu dân ca, nghệ thuật truyền thống. Thông qua chương trình, chị có dịp tìm hiểu thêm về hát then, hát xoan, bài chòi... và nhiều loại hình di sản văn hóa Việt Nam. Chị cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều ngày hội, sự kiện văn hoá để công chúng, đặc biệt là người trẻ, có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc.

Những cảm xúc và chia sẻ của khán giả tại chương trình cho thấy sức lan tỏa của nghệ thuật, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Thành công lớn nhất của “Muôn sắc Việt Nam” chính là ở khả năng kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tinh thần cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Hình ảnh những chiến sĩ cầm cao lá cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng hòa, cùng tiếng hát cảm xúc, tạo nên khoảnh khắc xúc động, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình.

Khán giả hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tôi mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Những màn trình diễn giàu cảm xúc góp phần kết nối các thế hệ khán giả trong ngày hội văn hóa toàn dân.

Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được UNESCO ghi danh được trình diễn trong đêm nhạc, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Những chất liệu di sản được đưa lên sân khấu, góp phần kể câu chuyện về chiều sâu văn hóa dân tộc.

Dàn nghệ sĩ trẻ thực lực mang đến nhiều giai điệu hấp dẫn, cảm xúc...

Những tràng pháo tay và tiếng hát hòa chung tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết tại Sân vận động Mỹ Đình.

Các bạn trẻ tình nguyện viên hoà giọng, nhảy múa cùng các giai điệu tại các khu vực khán giả.

Sức trẻ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tình nguyện viên góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hiệu ứng sân khấu mãn nhãn, thu hút cả phần nghe và phần nhìn.