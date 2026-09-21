Biển Mũi Né sạch, đẹp sau 2 ngày ra quân

Bãi biển khu vực tổ dân phố 8, phường Mũi Né đã được dọn sạch sẽ trong ngày 20/9, trả lại không gian biển thoáng đãng, yên bình

Trong 2 ngày 19 - 20/9, hàng trăm khối rác được thu gom, xử lý tại khu vực tổ dân phố 6 và tổ dân phố 8, góp phần trả lại không gian biển thông thoáng, trong lành.

Bãi biển khu vực tổ dân phố 8 đã được trả lại không gian sạch, đẹp sau khi dọn vệ sinh

Tham gia dọn dẹp có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, người dân địa phương và cả những du khách nước ngoài. Sự chung tay của nhiều lực lượng đã tạo nên hình ảnh đẹp về cộng đồng cùng hành động vì một không gian biển sạch, xanh.

Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng chung tay dọn rác thải đại dương

Các lực lượng được phân chia thành nhiều nhóm, vừa thu gom rác dọc bờ biển, vừa tập kết, phân loại và vận chuyển rác đến nơi xử lý. Sau 2 ngày triển khai, những khu vực trước đó ngổn ngang rác trôi dạt đã dần được trả lại sạch sẽ. Những bãi cát trắng hiện ra như vốn có. Không gian ven biển vì thế cũng trở nên thuận lợi hơn cho sinh hoạt của người dân và các hoạt động cộng đồng. Nhìn thành quả ai nấy đều thở phào, quên cả mệt nhọc.

Anh Nguyễn Trần Kin, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Mũi Né cho biết, nhìn bãi biển thông thoáng, sạch, đẹp trở lại, anh và các đoàn viên rất vui. Theo anh, hoạt động không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần chung tay giữ gìn biển đến người dân và du khách.

“Mong rằng sau khi bãi biển được làm sạch, mọi người sẽ cùng nhau giữ gìn để biển Mũi Né luôn xanh, sạch, đẹp”, anh Kin chia sẻ.

Rác được tập kết, vận chuyển đến khu vực xử lý

Còn bà Trần Thị Hạnh (tổ dân phố 8, phường Mũi Né) chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên ra khu vực Bờ Kè tập thể dục. Khoảng 2 tuần nay, thấy rác thải đại dương theo sóng cuốn vào bãi biển khá nhiều, mọi người đều không quản thời gian, cùng nhau dọn dẹp. Công việc khá vất vả, nhưng nhìn bãi biển sạch sẽ trở lại, ai cũng thấy việc mình làm có ích”.

Theo người dân địa phương, rác thải đại dương trôi dạt vào bờ là tình trạng thường xảy ra hằng năm tại Mũi Né, nhất là trong thời điểm gió Tây Nam hoạt động mạnh, khoảng từ tháng 6 đến tháng 10. Năm nay, rác bắt đầu xuất hiện khoảng 2 tuần qua, tập trung tại một số đoạn bờ biển, góc khuất hoặc khu vực có địa hình dễ giữ rác.

Rác trôi dạt vào bờ có thể xuất phát từ nhiều nguồn, gồm rác sinh hoạt từ đất liền theo hệ thống thoát nước, sông, suối ra biển; rác trên đường phố bị mưa, gió cuốn xuống cống; cùng với rác phát sinh trực tiếp từ các hoạt động trên biển như lưới, dụng cụ đánh bắt hư hỏng và chất thải từ tàu thuyền. Khi gặp điều kiện phù hợp về thời tiết, dòng chảy và thủy triều, các loại rác này có thể theo biển dạt trở lại bờ.

Rác thải được thu gom sau khi đưa ra bãi tập kết

Được biết, sau đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường trong 2 ngày qua, phường Mũi Né sẽ tiếp tục huy động các lực lượng thu gom rác tại nhiều khu vực dọc bờ biển; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ và du khách không xả rác, chủ động thu gom, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.

Hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng Mũi Né xanh - sạch - đẹp - văn minh, tạo môi trường sống an toàn cho người dân và giữ gìn hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn.