Biển mây gây sửng sốt ở Tà Xùa

Video khung cảnh biển mây ở Tà Xùa Khoảnh khắc biển mây cuộn thành từng lớp, liên tục tràn qua các dãy núi Tà Xùa khiến nhiều người thích thú.

Tối 18/9, đoạn video ghi lại cảnh biển mây ở Tà Xùa (Sơn La) thu hút sự chú ý. Từ trên cao nhìn xuống, những lớp mây trắng liên tục dồn về phía trước, cuộn thành từng đợt rồi tràn qua các sườn núi.

Cả khoảng trời rộng lớn như đang chuyển động, tạo nên cảnh tượng như một "dòng thác". Những đám mây trắng nối tiếp nhau, tạo cảm giác như đang chảy từ sườn núi này sang sườn núi khác. Khung cảnh thay đổi liên tục chỉ trong vài giây, tạo nên cảm giác vừa hùng vĩ vừa kỳ ảo.

"Chưa bao giờ tôi bắt gặp khung cảnh nào đẹp như thế", Mạnh Dũng (24 tuổi, Bắc Ninh), chủ nhân đoạn video chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Du khách "săn mây" tại Đỉnh Gió (xã Tà Xùa, Sơn La) hồi tháng 11/2025. Ảnh: Diệp Hữu Đạt.

Dũng ghi lại khoảnh khắc này trong một chuyến đi Tà Xùa gần đây. Buổi sáng, khi chuẩn bị lên khu vực Đỉnh Gió, thời tiết vẫn có mưa. Tuy nhiên khi đến nơi, mây bắt đầu chuyển động và khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt.

Những dải mây trắng từ phía xa liên tục tràn tới, cuộn qua các dãy núi. Nhận thấy khoảnh khắc đặc biệt, Dũng lập tức ghi lại. Anh mất khoảng 10 phút để quay đoạn video.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Dũng cho biết anh khá bất ngờ khi video được nhiều người quan tâm đến vậy, bởi ban đầu chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt trong chuyến đi.

Cảnh biển mây được du khách ghi lại cuối năm 2024. Ảnh: Thành Chí.

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, thuộc xã Tà Xùa (Sơn La), giáp xã Trạm Tấu (Lào Cai), cách Hà Nội khoảng 240 km. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây được biết đến là một trong những điểm "săn mây" nổi tiếng, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 4.

Đường lên Tà Xùa có nhiều đoạn hẹp và dốc, một bên là núi, bên kia là vực sâu. Du khách có thể di chuyển bằng xe máy, ôtô hoặc lựa chọn trekking lên đỉnh theo các cung đường với độ dài khác nhau từ phía Sơn La và Lào Cai.

Biển mây là một trong những hình ảnh đặc trưng của Tà Xùa. Thời tiết tại đây thay đổi nhanh, khiến những lớp mây có thể xuất hiện, tan đi rồi lại hình thành trong thời gian ngắn. Trong đó, khu vực Đỉnh Gió có địa hình cao và tầm nhìn rộng, là một trong những vị trí được nhiều du khách lựa chọn để ngắm biển mây.

Tháng 6, Tà Xùa (Sơn La) lần đầu được đề cử "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards). Hiện nay, địa điểm này được địa phương đẩy mạnh quảng bá như một điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc, với lợi thế về biển mây, cảnh quan núi rừng và văn hóa của đồng bào Mông.