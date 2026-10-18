Biến mâm cơm nhà thành đặc sản du lịch

Từ gian bếp bản làng đến những mâm cơm đặc sản

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò 2026, tại phường Nghĩa Lộ, vòng chung kết chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026 diễn ra với sự tham gia của 12 đội thi cùng thông điệp “Mâm cơm nhà bạn chính là đặc sản”. Cuộc thi vừa tìm kiếm những món ăn ngon, nhưng cũng gợi mở cách biến những giá trị quen thuộc trong đời sống thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của từng địa phương.

Trên những mâm cơm được chuẩn bị công phu, sản vật địa phương hiện diện cùng những cách chế biến, kết hợp nguyên liệu giàu tính sáng tạo. Mỗi đội thi mang đến một câu chuyện về quê hương, từ nguồn nguyên liệu, bí quyết chế biến đến thói quen ăn uống và phong tục của cộng đồng mình.

Mâm cơm của xã Văn Chấn với sự hiện diện của những búp chè non, bông hoa trà rực rỡ và món ăn từ chè

Điểm thú vị là sự sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những nguyên liệu xa lạ. Trên mâm cơm của đội thi xã Văn Chấn, món búp chè chiên giòn tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý. Búp chè vốn là sản vật quen thuộc của vùng đất gắn với cùng chè Suối Giàng nổi tiếng, nay được đưa vào một cách chế biến khác, mở thêm khả năng thưởng thức cho nguyên liệu bản địa.

Món búp chè chiên giòn độc đáo

Từ một sản vật vốn quen thuộc trong đời sống và sản xuất, cách chế biến này cho thấy ẩm thực địa phương vẫn có thể tìm thấy những hướng biểu đạt mới mà không phải rời xa nguồn cội. Chính những ý tưởng như vậy giúp mâm cơm truyền thống vượt ra khỏi khuôn khổ bữa ăn thường ngày, trở thành trải nghiệm đáng khám phá đối với du khách.

Điều quan trọng là mỗi sáng tạo đều có thể bắt đầu từ sự am hiểu nguyên liệu và kinh nghiệm của người dân. Họ biết sản vật nào gắn với vùng đất mình sinh sống, biết cách lựa chọn, sơ chế và kết hợp nguyên liệu theo khẩu vị địa phương. Khi những hiểu biết ấy được phát huy, các món ăn vừa giữ được nét riêng, vừa có thêm cơ hội tiếp cận thị trường du lịch.

Trong mỗi mâm cơm là một câu chuyện văn hóa

Ẩm thực vùng cao không chỉ hấp dẫn bởi hương vị. Đằng sau mỗi món ăn còn là những quan niệm, tập quán và cách ứng xử với thiên nhiên được hình thành qua nhiều thế hệ.

Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Lê Thanh Tùng cho biết, trong mâm cơm của các dân tộc, mỗi món ăn đều có ý nghĩa riêng. Với đồng bào Thái, cách tổ chức mâm cơm thể hiện rõ nét đặc trưng văn hóa ấy.

Mỗi món ăn thường đi kèm một loại đồ chấm riêng, tạo nên sự hài hòa về hương vị và cách thưởng thức. Những món quan trọng trong mâm cơm có thể kể đến gà hoặc trứng gà, cùng với cá nướng.

Mâm cơm giành giải nhất thuộc về xã Sín Chéng

Những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy lại làm nên bản sắc của một bữa ăn. Đồ chấm không đơn thuần là thứ gia giảm hương vị, mà còn gắn với kinh nghiệm chế biến và khẩu vị được cộng đồng lưu giữ. Cách lựa chọn món ăn, phối hợp nguyên liệu và sắp xếp mâm cơm cũng phản ánh thói quen sinh hoạt của mỗi dân tộc.

Bởi vậy, nếu chỉ giới thiệu ẩm thực bằng tên món ăn và hình ảnh thành phẩm, câu chuyện về văn hóa phía sau sẽ khó được truyền tải trọn vẹn. Khi người chế biến trực tiếp thuyết minh về nguyên liệu, cách làm và ý nghĩa món ăn, mâm cơm trở thành một hình thức kể chuyện gần gũi, giúp du khách hiểu hơn về đời sống bản địa.

Đây cũng là giá trị riêng mà ẩm thực cộng đồng có thể mang đến cho du lịch Lào Cai. Một mâm cơm không chỉ giúp du khách thưởng thức hương vị vùng cao, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận phong tục, tri thức dân gian và lối sống của những cộng đồng dân tộc cùng chung sống trên vùng đất này.

Để đặc sản đi xa từ những điều gần gũi

Với du lịch, sức hấp dẫn của ẩm thực không dừng lại ở một bữa ăn ngon. Khi được tổ chức thành trải nghiệm, món ăn có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá vùng đất: tìm hiểu nguyên liệu tại địa phương, quan sát cách chế biến, trò chuyện với người dân và thưởng thức món ăn trong không gian văn hóa bản địa.

Cách tiếp cận này giúp gia tăng giá trị cho sản vật, đồng thời tạo thêm cơ hội để cộng đồng tham gia trực tiếp vào chuỗi sản phẩm du lịch. Người dân vừa gìn giữ tri thức ẩm thực, vừa có thể trở thành người giới thiệu, kể chuyện và cung cấp dịch vụ cho du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, những mâm cơm và món ăn tiêu biểu xuất sắc có cơ hội được lựa chọn đưa vào “Hộ chiếu ẩm thực Lào Cai”, qua đó quảng bá tới các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng và cơ sở lưu trú. Nếu được kết nối với các tour tuyến, điểm tham quan và hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng, những món ăn quen thuộc có thể trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình khám phá Tây Bắc.

Các đại biểu và du khách tham quan và thưởng thức các món ăn từ các mâm cơm nhà dự thi

Để làm được điều đó, sự sáng tạo cần song hành với việc gìn giữ bản sắc, bảo đảm chất lượng món ăn và xây dựng câu chuyện giới thiệu có chiều sâu. Một món ăn có thể được trình bày hấp dẫn hơn, cách phục vụ có thể được điều chỉnh phù hợp với du khách, nhưng nguồn gốc nguyên liệu, tri thức chế biến và ý nghĩa văn hóa cần được tôn trọng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất hạng mục “Mâm cơm du lịch xuất sắc” - “Tinh hoa ẩm thực” cho đội thi xã Sín Chéng. 2 giải Nhì - “Hương sắc vùng cao” thuộc về đội thi xã Liên Sơn và phường Cam Đường. 3 giải Ba - “Sắc vị vùng cao” cùng 9 giải Khuyến khích - “Ẩm thực cộng đồng” được trao theo kết quả chấm điểm. Chương trình còn trao các giải thưởng món ăn tiêu biểu xuất sắc và giải thưởng phụ, ghi nhận những mâm cơm giàu bản sắc, sáng tạo và đậm hương vị quê nhà.

Biến mâm cơm nhà thành đặc sản du lịch, không phải là tạo ra điều gì xa lạ, mà là nhận diện đúng giá trị vốn có, kể được câu chuyện phía sau món ăn và tìm cách đưa câu chuyện ấy đến với du khách.

Từ mâm cơm truyền thống của đồng bào Thái đến món búp chè chiên giòn của người dân Văn Chấn, cuộc thi cho thấy nguồn tài nguyên ẩm thực của Lào Cai không chỉ nằm ở những món ăn đã nổi tiếng. Giá trị ấy còn hiện diện trong những nguyên liệu quen thuộc, những cách chế biến được trao truyền và cả những ý tưởng mới nảy sinh từ đời sống thường ngày.

Biến mâm cơm nhà thành đặc sản du lịch, không phải là tạo ra điều gì xa lạ, mà là nhận diện đúng giá trị vốn có, kể được câu chuyện phía sau món ăn và tìm cách đưa câu chuyện ấy đến với du khách. Khi mỗi mâm cơm trở thành một trải nghiệm văn hóa, hương vị quê nhà có thể đi xa hơn, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Bởi đôi khi, điều khiến du khách nhớ về một vùng đất không chỉ là cảnh sắc hùng vĩ, mà còn là một món ăn chưa từng nếm thử, một cách chấm riêng biệt hay câu chuyện giản dị được kể bên mâm cơm của người bản địa./.